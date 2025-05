Meister SV Heilbronn am Leinbach: "Wir hatten einen Top-Pegel"

Mit 22 Siegen aus 25 Spielen steht der SV Heilbronn am Leinbach bereits drei Spieltage vor Saisonende als Meister der Kreisliga B2 Franken fest. Trainer Hakan Koç spricht von Teamgeist, Mentalität und der erfolgreichen Trainerübernahme in einer turbulenten Saison. Der Blick geht nun Richtung Kreisliga A – und Prag.

Emotionaler Abend nach dem Topspiel gegen Flein

Nach dem torlosen Remis gegen den Verfolger TV Flein brachen in Heilbronn alle Dämme. „Es zählt der direkte Vergleich“, stellt Trainer Hakan Koç klar – und so wurde noch am Spieltag ausgiebig gefeiert. „Wir hatten einen Top-Pegel in der Mannschaft“, lacht der Spielertrainer, der den SV gemeinsam mit Kenan Korkar in der Rückrunde übernahm.