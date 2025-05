Meister SV Grün-Weiß Annahütte: "Alle waren bereit, alles zu geben"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Gefeiert wurde bereits – und zwar ordentlich. „Danke, ja es wurde ausreichend gefeiert“, so René Hünich. Die ganz große Party folgt aber noch. „Die richtige Feier am letzten Spieltag findet erst noch statt, und auch zwei Wochen später werden wir zu unserer 101-Jahr-Feier diese Saison noch einmal feierlich Revue passieren lassen.“ Das Jubiläum trifft auf die Meisterschaft – ein doppelter Grund zur Freude.

Die Zielsetzung zu Saisonbeginn war ambitioniert, aber realistisch. „Wir wollten oben mitspielen und wenn möglich auch um die Meisterschaft“, sagte René Hünich. Dass der Titel dann so früh und so deutlich feststand, überraschte sogar das Trainerteam: „Das wir jetzt schon und so souverän die Meisterschaft feiern würden – damit hatten wir nicht gerechnet.“

Erfahrene und junge Spieler wachsen zusammen

Auch sportlich hat der SV Grün-Weiß Annahütte überzeugt – durch eine Mannschaft, in der sich viele Elemente ergänzen. „Wir haben eine gut gemischte Mannschaft mit erfahrenen und auch jungen Spielern“, sagt Hünich. Wichtig ist, dass sich alle mit Zeit und Einsatz im Training eingebracht hätten. „Letztendlich steht hinter jedem Erfolg das Team, das füreinander kämpft – aber auch alles drumherum funktioniert.“

Abschlussfahrt nach Tschechien – mit allem, was dazugehört

Nach Saisonende wird gemeinsam gereist – und gefeiert. „Ja, wir haben eine Fahrt in die Tschechei geplant, wo alles möglich ist: zusammen Spaß haben, also Party, Strand usw.“, so der Trainer mit einem Augenzwinkern. Die Mannschaft gönnt sich nach einer so geschlossenen Leistung ein verdientes Miteinander.

Der Weg in die Kreisoberliga ist beschlossene Sache

Nach dem sportlichen Triumph folgt der nächste Schritt. „Jetzt, wo wir die Meisterschaft geholt haben, werden wir auch den Weg in die Kreisoberliga gehen“, sagte René Hünich. Verstärkungen seien bereits eingeplant: „Das ist auch eine logische Konsequenz, da wir schon durchaus die Möglichkeit haben, dort zu bestehen.“

Erste Neuzugänge aus der Jugend – ein Abgang

In der Kaderplanung setzt der SV Grün-Weiß Annahütte auf Kontinuität und Nachwuchs. „Spieler aus der eigenen Jugend sind schon dabei und trainieren auch schon mit“, erklärt der Trainer. Auch externe Verstärkungen seien in Planung – aber noch nicht spruchreif. „Stand jetzt wird uns ein Spieler verlassen bzw. seine Schuhe an den Nagel hängen.“

Minimalziel für die neue Saison heißt: Klassenerhalt

Für die kommende Spielzeit setzt der Verein auf eine realistische Zielsetzung. „Wenn man aufsteigt, sollte man ganz minimale Ziele setzen – und das heißt Klassenerhalt“, so René Hünich. In einer höheren Liga möchte sich das Team erst einmal etablieren und weiterentwickeln.

Tabellenführung untermauert die Dominanz

Die nackten Zahlen sprechen für sich: 19 Siege, 2 Niederlagen, kein Unentschieden, 89:27 Tore, 57 Punkte – der SV Grün-Weiß Annahütte dominiert die Kreisliga Ost Südbrandenburg klar. Der Vorsprung auf die punktgleichen Verfolger SpG Lübben/Schlepzig und FSV Groß Leuthen/Gröditsch beträgt satte 17 Zähler. Eine eindrucksvolle Saison – gekrönt vom verdienten Aufstieg.