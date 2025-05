Meister SV Esperia Italia Neu-Ulm: "Oh ja, wir werden weiter feiern"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Mit 19 Siegen aus 21 Spielen hat sich der SV Esperia Italia Neu-Ulm vorzeitig den Titel in der Kreisliga B3 Donau/Iller gesichert. Trainer Nico la Blunda sieht den Schlüssel zum Erfolg in klaren Zielen, konsequenter Umsetzung – und einem starken Teamgeist.

Im Gegensatz zu vielen anderen Teams hatte der SV Esperia Italia den Aufstieg nicht nur im Hinterkopf, sondern ganz oben auf dem Plan. „Ja, wir wollten die Meisterschaft holen“, so la Blunda ohne Umschweife. Ein Ziel, das früh formuliert – und konsequent verfolgt wurde.

Ein Ziel, ein Team – der Weg zum Erfolg

Was den Unterschied ausmacht, fasst der Trainer prägnant zusammen: „Dass jeder Spieler das gleiche Ziel vor Augen hatte – nämlich Meister zu werden.“ Diese klare Fokussierung, die alle im Kader mittrugen, war die Grundlage für eine außergewöhnlich konstante Saisonleistung.

Starker Teamgeist – Grundlage der Dominanz

Auch auf dem Platz spürt man das, was neben dem Platz gelebt wird. „Teamgeist und Zusammenhalt“, nennt Nico la Blunda als zentrale Stärke seiner Mannschaft. In dieser Struktur wuchs der SV Esperia Italia zu einer Einheit zusammen, die in 21 Spielen ungeschlagen blieb.

Keine Abschlussfahrt – Fokus bleibt sportlich

Eine große Abschlussfahrt steht diesmal nicht auf dem Programm. „Nein“, antwortete la Blunda auf die Frage nach einer geplanten Tour. Der Fokus bleibt auf dem sportlichen Fundament und der nächsten Etappe in der Vereinsentwicklung.

Der Aufstieg ist sicher – die Vorfreude groß

Nach der souveränen Saison gibt es keine Diskussion über den nächsten Schritt. „Ja“, so la Blunda zur Frage, ob man das Aufstiegsrecht wahrnehmen werde. Der Weg führt verdient in die Kreisliga A – und dort will sich die Mannschaft beweisen.

Kaderveränderungen geplant – aber in Maßen

Hinter den Kulissen wird bereits an der Zukunft gefeilt. „Ja, es werden Neuzugänge kommen“, kündigt der Trainer an. Einen Abgang gibt es ebenfalls. Details lässt la Blunda noch offen – doch der Kader wird punktuell verändert.

2025/2026: Abstand zu den Abstiegsplätzen, Blick nach oben

Die Erwartungshaltung für die neue Liga ist realistisch – aber selbstbewusst. „Im oberen Mittelfeld zu spielen und nichts mit dem Abstieg zu tun“, formuliert la Blunda das Ziel für die Saison 2025/2026. Eine ambitionierte, aber erreichbare Perspektive.

Eine Meisterschaft der Zahlen – und der Klarheit

Mit 59 Punkten aus 21 Spielen, 71:24 Toren und keiner Niederlage dominiert der SV Esperia Italia Neu-Ulm die Kreisliga B3 Donau/Iller. Zehn Punkte Vorsprung auf Verfolger TSV Senden sprechen eine klare Sprache. Eine Mannschaft mit klarem Kurs, geschlossener Haltung – und verdienter Meisterehre.