Meister SV Betzweiler-Wälde II: "Unser starker Zusammenhalt"

Feier im Sportheim „Wir haben nach unserem Sieg kräftig mit unseren Fans in unserem Sportheim gefeiert“, erzählt Trainer Maximilian Kilgus – die Stimmung war entsprechend ausgelassen. Kein Wunder: Die Meisterschaft ist der Lohn für eine beeindruckende Saison des SV Betzweiler-Wälde II.

Der SV Betzweiler-Wälde II hat sich die Meisterschaft in der Kreisliga A3 Nordschwarzwald Reserve gesichert. Trainer Maximilian Kilgus spricht über den Weg zum Titel, die besonderen Stärken seiner Mannschaft und den Blick in die Zukunft.

Platz unter den ersten Drei war das Ziel

Mit dem Titelgewinn hatte vor der Saison kaum einer gerechnet. „Als Saisonziel hatten wir uns einen Platz unter den ersten drei vorgenommen“, so Kilgus. Dass es am Ende sogar die Meisterschaft wurde, ist für das Team die Krönung einer konstant starken Runde.

Erfahrung trifft Jugend – und schafft Erfolg

„Unser starker Zusammenhalt und die Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern waren entscheidend“, erklärt Kilgus. Die Mannschaft überzeugte nicht nur spielerisch, sondern auch in ihrer Struktur. Die richtige Balance auf dem Platz wurde so zum entscheidenden Faktor auf dem Weg an die Spitze.