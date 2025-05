Meister SV Arnach: "Gerechnet haben wir überhaupt nicht damit"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Mit 18 Siegen in 18 Spielen und einem Torverhältnis von 108:14 dominiert der SV Arnach die Frauen-Kreisliga A Bodensee souverän. Die Mannschaft steht somit bereits als Meister fest. Trainer Rolf Boser betont die Entwicklung des Teams, den gewachsenen Zusammenhalt – und freut sich auf eine gemeinsame Zukunft in der Bezirksliga.

Die Meisterschaft wurde bereits gefeiert, aber der ganz große Abschluss steht noch bevor. „Ja, wir haben schon noch ein bisschen gefeiert, den richtigen Abschluss feiern wir dann am letzten Spieltag mit dem gesamten Verein“, erklärt Trainer Rolf Boser. Die Meisterinnen wollen sich den gebührenden Rahmen für ihren perfekten Lauf verdienen.

Dass der SV Arnach wieder ganz oben landen würde, war vor der Saison keineswegs sicher. „Gerechnet haben wir überhaupt nicht damit“, so Boser. Als Titelverteidiger war das Ziel zwar ambitioniert, aber realistisch: „Unser Saisonziel lautete, vorne mitzuspielen und unter den ersten 3 zu landen.“ Dass am Ende wieder die Meisterschaft steht, sei „natürlich überragend“.

Teamgeist, Disziplin und individuelle Entwicklung als Grundlage

Der Trainer hebt mehrere Faktoren hervor, die zum Erfolg geführt haben. „Der gute Teamgeist, Disziplin, Zusammenhalt, Wille – und es haben alle einen Schritt nach vorne gemacht.“ Für Boser ist die Entwicklung jeder einzelnen Spielerin entscheidend: Das Team habe nicht nur individuell Fortschritte gemacht, sondern sich auch als Kollektiv weiterentwickelt.

Technik trifft Kampfgeist – eingespielte Mannschaft überzeugt

Die Stärken der Mannschaft liegen in ihrer Vielfalt. „Jede einzelne hat in irgendeiner Art ihre Stärken, sei es im offensiven oder im defensiven Bereich“, sagt Boser. Technik und Kampfgeist ergänzen sich auf dem Platz – getragen von eingespielten Abläufen: „Man sieht natürlich auch, dass ein paar Mädels schon einige Jahre zusammen auf dem Platz stehen und wissen, wie sie sich bewegen.“

Zwischenstopp Meckatz, danach Mallorca

Auch an der Feierkultur fehlt es dem SV Arnach nicht. Noch vor Saisonende geht es auf das Frühlingsfest in Meckatz, anschließend folgt nach dem letzten Spiel eine gemeinsame Abschlussfahrt: „Nach Saisonende ab nach Malle“, kündigt Boser an. Das Team darf sich auf verdiente Erholung und ausgelassene Momente freuen.

Aufstieg in die Bezirksliga ist beschlossene Sache

Sportlich wird der Weg nach oben konsequent fortgesetzt. „Wir werden dieses Jahr das Aufstiegsrecht annehmen“, erklärt Rolf Boser. Die Kaderplanung ist so gut wie abgeschlossen: „Wir haben auch nächste Saison wieder ein schlagkräftiges Team.“

Kader bleibt zusammen – Verstärkungen möglich

Die personelle Basis für die Zukunft steht. „Kaderplanung sind wir eigentlich soweit durch“, so der Trainer. Ob es noch punktuelle Ergänzungen gibt, ist offen: „Mal sehen, ob wir für die neue Saison noch die eine oder andere Spielerin gewinnen können.“ Fest steht: „Abgänge haben wir keine, da wir einen sehr guten Zusammenhalt haben.“

Spaß, Entwicklung und Zusammenhalt als Leitmotiv für 2025/2026

Für die neue Saison setzt der SV Arnach auf Kontinuität mit Weitblick. „Am wichtigsten für 2025/2026 ist, dass wir zusammenbleiben, Spaß am Fußball haben“, betont Rolf Boser. Mit dem Schwung aus der Kreisliga A will man sich in der Bezirksliga behaupten: „Dann wird man sehen, wie wir uns dort schlagen.“

Eine Bilanz ohne Makel

18 Spiele, 18 Siege, 108 Tore, 14 Gegentreffer, 54 Punkte – der SV Arnach ist in der Frauen-Kreisliga A Bodensee das Maß aller Dinge. Vor den letzten drei Spieltagen beträgt der Vorsprung auf Verfolger SV Bergatreute II bereits 14 Punkte. Ein verdienter Aufstieg für eine Mannschaft, die nicht nur auf dem Platz, sondern im ganzen Verein für Zusammenhalt steht.