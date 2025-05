Meister SV 1948 Ferch: "Ein eingeschworenes Team"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Vorzeitig steht der SV 1948 Ferch als Meister der 2. Kreisklasse B Havelland fest. Mit beeindruckenden 138 geschossenen Toren und nur zwei Niederlagen setzte sich das Team frühzeitig an die Spitze. Trainer Sebastian Sommerfeld-Roß spricht von einer geschlossenen Einheit mit hohen Ambitionen – und formuliert das nächste Ziel: der direkte Aufstieg in die Kreisliga.

Eine Reise ist zwar nicht geplant, aber gefeiert wird dennoch ausgiebig – beim großen Sport- und Sommerfest des Vereins am 21. Juni. „Da wollen wir unsere Meisterschaft ausgiebig feiern. Jeder ist eingeladen“, so Sommerfeld-Roß.

Was den Ausschlag gegeben hat? Für Sommerfeld-Roß ist die Antwort eindeutig: „Wir haben ein Team aus sehr starken Einzelspielern, die auf ihren Positionen immer alles geben.“ Besonders hervor hebt er die Erfahrung im Kader: „Wir haben Spieler, die schon Verbands- und Regionalliga gespielt haben – das sind echte Führungsspieler.“ Vom Torwart bis zum Stürmer sei die Mannschaft „ein eingeschworenes Team“, so der Coach, der betont: „Es macht mich sehr stolz, solch eine Mannschaft zu trainieren.“

Kader soll zusammenbleiben – und wachsen

Abgänge sind keine bekannt. „Wir hoffen natürlich auf Zugänge, da es sich auch rumsprechen wird, was wir vorhaben.“ Der SV Ferch will weiter wachsen und langfristig in der Kreisliga oder sogar Kreisoberliga Fuß fassen. Sommerfeld-Roß: „Unser großes Ziel ist es, in der Kreisliga oder sogar Kreisoberliga mitzuwirken.“

2025/2026: Der Durchmarsch ist das Ziel

Die Marschroute für die kommende Saison ist klar: „Saisonziel ist natürlich die erneute Meisterschaft und der Durchmarsch in die Kreisliga.“ Der SV 1948 Ferch will sich nicht lange aufhalten – die Richtung ist gesetzt.