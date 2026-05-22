Meister Sulz verliert in Nagold: Heißer Kampf um Platz zwei entbrannt

Mit einer torlosen Punkteteilung trennten sich der SV Gültlingen und der SV Althengstett. Trotz des intensiven Einsatzes auf beiden Seiten blieben sportliche Höhepunkte Mangelware, es fielen keine Tore. Gültlingen steht nach diesem Remis mit 41 Punkten auf dem achten Platz, Althengstett belegt mit 35 Zählern den 13. Tabellenrang.

Im Rennen um die Spitzenplätze hielt der SV Eutingen dem Druck stand und bezwang den Aufsteiger SG Oberreichenbach/Würzbach. Henry Sattler eröffnete die Partie bereits in der 8. Minute mit dem 1:0. In der Folge baute Nico Nesch die Führung mit Toren in der 36. Minute zum 2:0 und in der 50. Minute zum 3:0 weiter aus. Den Gästen gelang durch Marvin Keppler in der 73. Minute lediglich noch der Treffer zum 3:1-Endstand.

Einen klareb Heimerfolg feierte der Aufsteiger SG Ahldorf/Mühlen gegen den FV GW Ottenbronn. Die Gastgeber gingen in der 32. Minute durch das Tor von Tobias Schmollinger mit 1:0 in Führung. Nur wenige Augenblicke später erhöhte Moritz Lehmann in der 37. Minute auf 2:0. In der zweiten Halbzeit machte erneut Tobias Schmollinger mit seinem Treffer in der 66. Minute zum 3:0-Endstand alles klar.

Für eine faustdicke Überraschung sorgte der VfL Nagold II, der denMeister VfR Sulz deutlich in die Schranken wies. Der überragende Tom Gutekunst schoss die Hausherren mit Toren in der 5. Minute zum 1:0, in der 14. Minute zum 2:0 und in der 19. Minute zum 3:0 in Front. Die Gäste verkürzten in der 23. Minute durch einen von Domenico Mosca verwandelten Foulelfmeter auf 3:1. Noch vor dem Pausenpfiff stellte Daniel Atis in der 45. Minute den alten Abstand zum 4:1-Endstand her.

In einer umkämpften Begegnung musste der SV Wittendorf einen herben Dämpfer im Rennen um die vorderen Plätze hinnehmen. Robin Schillinger brachte die Gäste zunächst in der 43. Minute mit 0:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte die SGM Felldorf/Bierlingen jedoch auf: Leon Kaiser erzielte in der 58. Minute den Ausgleich zum 1:1, ehe Ruben Faiss in der 74. Minute den Siegtreffer zum 2:1-Endstand markierte.

Ein dramatisches Finish erlebten die Zuschauer in der Partie des SV Baiersbronn gegen das Tabellenschlusslicht TSV Möttlingen. In der zweiten Halbzeit sahen die Gäste in der 59. Minute eine Rote Karte für René Fricker. Trotz Unterzahl ging der TSV Möttlingen in der 65. Minute durch Abdurrahman Alkan mit 0:1 in Führung. Baiersbronn schlug jedoch zurück: Fabio Weimer drehte das Spiel mit Treffern in der 71. Minute zum 1:1 und in der 77. Minute zur 2:1-Führung. In der Nachspielzeit rettete Alexander Gans in der 90.+2 Minute den Möttlingern noch das 2:2-Unentschieden.

Der 1. FC Altburg entführte wichtige drei Punkte vom Auswärtsspiel bei den TSF Dornhan. Die Partie begann rasant: Jan Hölzle brachte Altburg bereits in der 2. Minute mit 0:1 in Führung, doch Tim Link glich für Dornhan in der 9. Minute zum 1:1 aus. Das entscheidende Tor zum 1:2-Sieg für die Gäste erzielte in der 53. Minute erneut Jan Hölzle.

Ein Offensivfeuerwerk brannten die Sportfreunde Gechingen beim Aufsteiger SG Dornstetten ab. Lenny Zipperle brachte die Gäste in der 13. Minute mit 0:1 in Front, ehe Ruben Joao Baptista in der 23. Minute auf 0:2 stellte. Erneut Lenny Zipperle schraubte das Ergebnis in der 39. Minute auf 0:3 hoch. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Andreas Kiwranoglou in der 54. Minute auf 0:4. Der Treffer der Dornstettener durch Kai Totzl in der 84. Minute zum 1:4 bremste die Gechinger nicht, denn Jose Falcon-Lores setzte in der 88. Minute mit dem 1:5 den Schlusspunkt.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________