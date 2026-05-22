Meister Strausberg feiert - der Rest kämpft um die Plätze

Der Nachmittagsblock beginnt mit einem Duell zwischen dem Zehnten und dem Zweiten. Prenzlau steht mit 32 Punkten auf Rang zehn und empfängt einen der stärksten Teams der Liga: Velten rangiert mit 46 Punkten auf Platz zwei und will diese Position in den verbleibenden Spielen verteidigen. Im Hinspiel zeigte Velten mit einem 4:0-Sieg seine ganze Klasse. Prenzlau muss heute eine deutlich verbesserte Leistung abrufen, will es dem Tabellenzweiten unbequem machen.

Wandlitz empfängt als Neunter mit 35 Punkten den Sechzehnten. Ahrensfelde steht mit 26 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Das Hinspiel endete torreich 4:4 - ein Ergebnis, das zeigt, dass Ahrensfelde durchaus Tore erzielen kann. Wandlitz wird heute auf drei Punkte scharf sein, um die gute Position im Mittelfeld zu festigen. Ahrensfelde reist als Außenseiter an, hat aber im Hinspiel bewiesen, dass diese Partie für beide Seiten offen sein kann.

So., 24.05.2026, 14:00 Uhr VfB Gramzow VfB Gramzow Birkenwerder BC 1908 Birkenwerder 14:00 PUSH

Ein Duell auf Augenhöhe zwischen zwei Mannschaften im unteren Mittelfeld. Gramzow steht als Dreizehnter mit 29 Punkten vor dem Vierzehnten Birkenwerder, der ebenfalls 29 Punkte hält. Das Hinspiel endete 2:2 - ein Ergebnis, das die Ausgeglichenheit dieser Begegnung unterstreicht. Wer heute die drei Punkte holt, setzt sich im direkten Vergleich entscheidend ab.

Schönow empfängt als Vierter mit 41 Punkten den Zwölften Joachimsthal mit 32 Punkten. Im Hinspiel siegte Joachimsthal auswärts mit 3:2. Schönow wird heute die Heimstärke ausspielen wollen. Joachimsthal kommt nach dem bemerkenswerten 3:1-Sieg gegen Spitzenreiter Strausberg am vergangenen Spieltag mit breiter Brust und hat bewiesen, dass es auch gegen höherplatzierte Gegner bestehen kann.

Der Abendauftakt bringt ein Duell zwischen dem Dritten und dem Fünfzehnten. Gartz hat mit 46 Punkten auf Rang drei noch Ambitionen im oberen Tabellenbereich und will nach der 1:4-Heimniederlage gegen Gramzow am vergangenen Spieltag eine Reaktion zeigen. Wriezen steht mit 26 Punkten auf Platz 15. Das Hinspiel endete mit einem 5:0 für Wriezen - ein historisches Ergebnis, das zeigt, dass in dieser Liga nichts vorherbestimmt ist.

Heute, 19:30 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde II SC Victoria 1914 Templin SC Templin 19:30 PUSH

Ein brisantes Duell im oberen Mittelfeld: Klosterfelde steht als Sechster mit 37 Punkten, Templin als Fünfter mit 38 Punkten - nur ein Punkt trennt die beiden Kontrahenten. Im Hinspiel setzte sich Templin mit 2:1 durch. Heute, auf eigenem Platz, will Klosterfelde die Rangfolge umkehren. Templin dagegen weiß: Ein weiterer Sieg würde die gute Position in der Tabelle weiter festigen. Kaum eine Begegnung dieses Spieltags verspricht so viel Spannung wie diese.

Sachsenhausen empfängt als Siebter mit 35 Punkten den Achten Lunow/Oderberg, der ebenfalls 35 Punkte hält. Im Hinspiel gewann Sachsenhausen mit 2:0. Heute ist das Ergebnis vollkommen offen: Beide Teams sind punktgleich, beide wollen sich im Mittelfeld behaupten. Ein Sieg heute Abend bedeutet für den Gewinner einen direkten Sprung in der Tabelle.

Den Abschluss des Abends bestreitet der frisch gekrönte Meister. Strausberg empfängt mit 60 Punkten und dem Titel in der Tasche den Elften Oberkrämer vor eigenem Publikum - ein letztes Heimspiel, das zur Meisterfeier werden kann. Oberkrämer steht mit 32 Punkten auf Rang elf und verlor das Hinspiel mit 1:2. Die Favoritenrolle ist eindeutig, doch Strausberg wird auch an diesem Abend Haltung zeigen wollen: als Meister, der seine Saison würdig zu Ende spielt.

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