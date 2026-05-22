Meister Strausberg deklassiert Oberkrämer und Gartz festigt Rang zwei

Vor 145 Zuschauern verbuchte der SV Blau-Weiß 90 Gartz einen wichtigen Heimsieg. Die Gastgeber gingen in der 38. Minute durch das 1:0 von Eric Duckert in Führung. Nach dem Seitenwechsel baute Jean-Louis Gubbe in der 60. Minute die Führung auf 2:0 aus. Die Antwort des FSV Blau-Weiß Wriezen folgte jedoch prompt, als Patrick Serges Biwongo in der 61. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Bei diesem Spielstand blieb es bis zum Schlusspfiff.

Der Meister FC Strausberg fegte den 1. SV Oberkrämer 11 mit einem deutlichen 6:0 vom Platz. Der Torreigen begann kurz vor der Halbzeitpause, als Moritz Röhr in der 41. Minute das 1:0 erzielte. Noch vor dem Wechsel erhöhte Silvan Küter in der 45. Minute auf 2:0. Im zweiten Durchgang schraubten die Strausberger das Ergebnis weiter in die Höhe. Roger Sobotta traf in der 56. Minute zum 3:0, gefolgt von Ben Jacob, der in der 59. Minute das 4:0 nachlegte. Für das 5:0 sorgte Melvin Gohlke in der 70. Minute, ehe Sven Müller in der 80. Minute mit dem Tor zum 6:0 den Schlusspunkt unter diese einseitige Begegnung setzte.

Ein spätes Tor entschied die Partie zwischen dem TuS 1896 Sachsenhausen II und dem Aufsteiger SpG Lunow/Oderberg. Vor 80 Zuschauern dauerte es bis tief in die Schlussphase, ehe der entscheidende Treffer in dieser umkämpften Begegnung fiel. Christopher Groll erlöste die Gastgeber in der 84. Minute mit dem Tor zum 1:0-Endstand.

Die Zuschauer in Klosterfelde erlebten einen überragenden Akteur auf dem Platz. Vor 145 Besuchern bezwang die SG Union 1919 Klosterfelde II den Absteiger SC Victoria 1914 Templin mit 3:1. Den Torreigen eröffnete Willi Berg in der 28. Minute per Foulelfmeter mit dem 1:0. Nur wenige Minuten später war es erneut Willi Berg, der in der 33. Minute auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der Pause gelang Lennard Jähnke in der 44. Minute der Anschlusstreffer zum 2:1 für Templin. In der zweiten Halbzeit machte Willi Berg seinen Dreierpack perfekt, indem er in der 66. Minute einen weiteren Foulelfmeter zum 3:1-Endstand verwandelte.

Der Nachmittagsblock beginnt mit einem Duell zwischen dem Zehnten und dem Zweiten. Prenzlau steht mit 32 Punkten auf Rang zehn und empfängt einen der stärksten Teams der Liga: Velten rangiert mit 46 Punkten auf Platz zwei und will diese Position in den verbleibenden Spielen verteidigen. Im Hinspiel zeigte Velten mit einem 4:0-Sieg seine ganze Klasse. Prenzlau muss heute eine deutlich verbesserte Leistung abrufen, will es dem Tabellenzweiten unbequem machen.

Wandlitz empfängt als Neunter mit 35 Punkten den Sechzehnten. Ahrensfelde steht mit 26 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Das Hinspiel endete torreich 4:4 - ein Ergebnis, das zeigt, dass Ahrensfelde durchaus Tore erzielen kann. Wandlitz wird heute auf drei Punkte scharf sein, um die gute Position im Mittelfeld zu festigen. Ahrensfelde reist als Außenseiter an, hat aber im Hinspiel bewiesen, dass diese Partie für beide Seiten offen sein kann.

So., 24.05.2026, 14:00 Uhr VfB Gramzow VfB Gramzow Birkenwerder BC 1908 Birkenwerder 14:00 PUSH

Ein Duell auf Augenhöhe zwischen zwei Mannschaften im unteren Mittelfeld. Gramzow steht als Dreizehnter mit 29 Punkten vor dem Vierzehnten Birkenwerder, der ebenfalls 29 Punkte hält. Das Hinspiel endete 2:2 - ein Ergebnis, das die Ausgeglichenheit dieser Begegnung unterstreicht. Wer heute die drei Punkte holt, setzt sich im direkten Vergleich entscheidend ab.

Schönow empfängt als Vierter mit 41 Punkten den Zwölften Joachimsthal mit 32 Punkten. Im Hinspiel siegte Joachimsthal auswärts mit 3:2. Schönow wird heute die Heimstärke ausspielen wollen. Joachimsthal kommt nach dem bemerkenswerten 3:1-Sieg gegen Spitzenreiter Strausberg am vergangenen Spieltag mit breiter Brust und hat bewiesen, dass es auch gegen höherplatzierte Gegner bestehen kann.

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