Meister SpVgg Renningen II: "Die Nacht war etwas länger"

Die Meisterschaft war nicht nur sportlich eine runde Sache, sondern auch emotional. „Ja, die Nacht war schon mal etwas länger“, erzählt Trainer Mario Massa. Und das soll erst der Anfang gewesen sein: „Ich bin mir sicher, dass in den nächsten Tagen und Wochen noch das eine oder andere Fest folgen wird.“ Der große Höhepunkt der Feierlichkeiten wird am 8. Juni mit der offiziellen Wimpelübergabe erwartet.

Die Zielsetzung war bewusst offen gehalten. „Das Saisonziel haben wir der Mannschaft überlassen“, so Massa. Das Trainerteam wollte „besser sein als im Jahr davor“, in dem Rang vier zu Buche stand. Die Spieler aber formulierten klarer: „Sie wollten dieses Jahr unbedingt nen Wimpel.“

Ballermann statt Bezirksliga – Aufstieg wird bewusst nicht wahrgenommen

Obwohl die Mannschaft sportlich den Aufstieg verdient hätte, bleibt sie in der Kreisliga B. „Nein, wir werden nächste Saison nochmals in der Kreisliga B antreten“, so Massa. Hintergrund ist die sportliche Lage der ersten Mannschaft: „Sie muss nächstes Jahr wieder in die Kreisliga A. Für den Verein macht es keinen Sinn, zwei Mannschaften in einer Liga zu stellen – auch wenn die Jungs sicher gerne aufgestiegen wären.“

Mallorca ist gebucht – Abschlussfahrt als Belohnung

Gefragt nach der Abschlussfahrt ist die Antwort eindeutig: „Ganz klassisch. Mallorca. Ballermann.“ Der Teamgeist der Meistertruppe wird auch über die Saison hinaus gelebt – mit gemeinsamer Auszeit auf der Lieblingsinsel des Amateurfußballs.

Zwei Neue, zwei Karrierenenden – und ein Abschied im Trainerteam

Personell bleibt das Team weitgehend zusammen. „Wir haben zwei Neuzugänge und zwei Spieler, die altersbedingt die Schuhe an den Nagel hängen“, sagt Mario Massa. „Abgänge haben wir so nicht – aber da könnte sich noch was tun.“ Besonders schmerzlich: „Patrick Philipp wird außerdem nach der Saison aufhören. Er wird uns im Trainerteam fehlen – er hat Woche für Woche alles gegeben.“

Für 2025/2026 lautet das Ziel: oben bleiben, geschlossen bleiben

Was folgt nach der perfekten Saison? Mario Massa blickt vorsichtig optimistisch voraus: „Ich hoffe, dass die Mannschaft kapiert hat, wie stark sie sein kann, wenn sich jeder für den anderen aufopfert.“ Die Marschroute ist klar: „Wir würden dieses Jahr gerne wiederholen und auch nächstes Jahr wieder ganz oben angreifen.“ Zugleich bleibt der Trainer realistisch: „Für so eine Saison müssen einfach ein paar Dinge perfekt ineinander greifen.“

Zahlen, die eine klare Sprache sprechen

Nach 20 Spielen steht die SpVgg Renningen II mit 18 Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage unangefochten an der Spitze der Kreisliga B4 Enz/Murr. 78:21 Tore, 55 Punkte. Eine Saison, die in vielen Punkten beispielhaft war – sportlich, menschlich und gemeinschaftlich.