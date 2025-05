Meister Spvgg Kleinaspach/Allmersbach: "Wir sind unfassbar variabel"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Offizielle Nachricht am Morgen – große Feier in Planung

Die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach hat sich vorzeitig den Meistertitel in der Frauen-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen/Rems-Murr gesichert. Nach 21 Spieltagen und nur einer Niederlage steht das Team um Trainer Torsten Giermann und Co-Trainer Andreas Gold mit 102:12 Toren unangefochten an der Spitze. Spielerin Jasmin Kaumeyer blickt zurück – und voraus auf die Bezirksliga.

Die frohe Botschaft erreichte das Team überraschend am heutigen Morgen per Mail: Der Aufstieg war rechnerisch perfekt, da das Spiel am Wochenende gegen den TSV Schlechtbach mit 3:0 als gewonnen gewertet wird, weil die Gegnerinnen nicht antreten werden. Die große Party ist bereits terminiert – am 1. Juni beim letzten Heimspieltag soll zusammen mit Freunden, Familie und allen Aktiven des Vereins feiern, was in dieser Saison erreicht wurde.

Revanche für letztes Jahr – von Anfang an mit Titelambitionen