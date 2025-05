Meister Spvgg Heinriet II: "Wir sind einfach eins"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Doppelte Freude in Heinriet

Die Spvgg Heinriet II hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga B3 Franken Reserve gesichert. Mit zehn Siegen aus elf Spielen und einem Torverhältnis von 44:11 war die Mannschaft von Trainer Fabian Walleth das Maß der Dinge. Walleth spricht über den Stellenwert des Erfolgs, den Zusammenhalt im Verein und das Ziel, auch kommende Saison wieder oben anzugreifen.

„Wir haben bereits seit Samstag in unserem Sportheim in Heinriet gefeiert, da unser Ü32-Team ebenfalls den Aufstieg klar gemacht hat. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an unser Sportheim,“ berichtet Fabian Walleth. Die eigentliche Feier soll am letzten Spieltag stattfinden, zu der dann auch Familien, Freunde und Fans eingeladen sind.

„Es war ganz klar unser Ziel, dieses Jahr erneut den Titel zu holen,“ betont der Coach. Der Verein funktioniert als Einheit, das ist für Walleth der entscheidende Faktor: „Man hilft sich in allen Situationen auf und neben dem Platz. Wir sind einfach eins.“

Zusammenhalt und Leidenschaft

„Der Zusammenhalt und die Leidenschaft zum Sport macht uns so stark,“ sagt Walleth. Ob Aktive, Ü32 oder Reserve: In Heinriet ziehen alle an einem Strang.

Keine Abschlussfahrt, aber großes Fest geplant

Eine Abschlussfahrt ist zwar nicht geplant, dafür aber ein großes Fest zum Rundenende. Alle Spieler, Betreuer und Familien sollen gemeinsam feiern, was Walleth auch angesichts der Doppelmeisterschaft für angemessen hält.

Kein Aufstieg trotz Titel

"Wir sind zu gut zum Aufsteigen, deshalb wird es bei uns immer verweigert. Spaß beiseite, wir können in der Reserverunde leider nicht aufsteigen, was aber für mich und das Team auch ok ist", sagt Walleth.

Verstärkung statt Umbruch

Der Kader soll gezielt verstärkt werden: „Die Gespräche wurden mit den Spielern soweit geführt. Wir werden uns definitiv wieder gut verstärken, sodass man einfach noch einen breiteren Kader hat.“

Titelverteidigung bleibt das Ziel

„Unser Ziel ist immer Meister zu werden. Für das spielt man doch Fußball“, erklärt Walleth. Und er zitiert Motorradlegende Valentino Rossi: „Zweiter ist wie Letzter.“ Der Coach blickt optimistisch voraus: „Ich wünsche uns für die nächste Saison alles Gute und eine verletzungsfreie Saison. Wir sind die geilste Truppe der Welt, danke, dass ich ein Teil davon sein darf.“