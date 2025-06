Meister SportKultur Stuttgart: "Das hat sich das Team verdient"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Das Team von SportKultur Stuttgart hat sich in der Kreisliga B2 Stuttgart/Böblingen die Meisterschaft gesichert und steigt in die Kreisliga A auf. Spielertrainer Ertan Bozkurt spricht im Rückblick über die Erfolgsfaktoren einer beeindruckenden Saison und gibt einen Ausblick auf die anstehenden Herausforderungen.

„Ja, auf jeden Fall!“, so Ertan Bozkurt auf die Frage nach den Feierlichkeiten. Nach dem entscheidenden Spiel wurde erst auf dem Platz und dann gemeinsam im Verein weitergefeiert. „Das hat sich das Team und der gesamte Verein absolut verdient.“

Neben dem Zusammenhalt lobt Bozkurt die taktische Disziplin und die Einsatzfreude seiner Mannschaft: „Jeder weiß, was er zu tun hat, und stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Das macht uns stark.“ Die Zahlen sprechen für sich: 149 erzielte Tore bei nur 38 Gegentreffern sind ligaweit unübertroffen.

Die mannschaftliche Geschlossenheit war für Bozkurt der entscheidende Faktor: „Ganz klar der Teamgeist. Wir haben nie aufgegeben, auch in schwierigen Spielen nicht.“ Hinzu kamen eine stabile Defensive und eine gefährliche Offensive. „Nicht zu vergessen, dass wir die beste Defensive und Offensive der Liga hatten am Ende.“

Schon vor Saisonbeginn hatte die Mannschaft ambitionierte Ziele. „Unser Ziel war von Anfang an, oben mitzuspielen“, erklärt Bozkurt. Dass es am Ende zur Meisterschaft reichte, sei das Ergebnis harter Arbeit gewesen: „Wir wussten, dass das nur mit harter Arbeit klappt.“

Aufstieg wird selbstverständlich wahrgenommen

Dass das Team von SportKultur Stuttgart das Aufstiegsrecht nutzt, stand außer Frage. „Ja, wir freuen uns auf die neue Herausforderung und wollen in der nächsten Liga zeigen, dass wir auch dort bestehen können“, so Bozkurt.

Kaderplanung in vollem Gange

Die Vorbereitung auf die kommende Saison läuft bereits. „Die Planungen sind in vollem Gange“, bestätigt Bozkurt. Gespräche mit potenziellen Neuzugängen wurden geführt, und es gab bereits erste Trainingsgäste. „Wir hoffen, wir können noch ein paar Spieler von unserem Weg überzeugen.“ Sobald es konkrete Neuigkeiten gibt, will der Verein diese auch öffentlich machen.

Realistisches Ziel: Klassenerhalt

Für die Saison in der Kreisliga A formuliert Bozkurt ein realistisches Ziel: „Unser klares Ziel ist der Klassenerhalt!“ Vorrangig soll sich die Mannschaft stabilisieren. „Wir wollen so schnell wie möglich Punkte sammeln und nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“

Eine Meisterschaft der Superlative

Mit 22 Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage sowie 149 erzielten Toren stellte SportKultur Stuttgart die mit Abstand beste Offensive und die stabilste Defensive der Kreisliga B2. Verfolger TSV Birkach hatte am Ende elf Punkte Rückstand.

Das Team von SportKultur Stuttgart hat eine herausragende Saison gespielt und sich verdient den Aufstieg in die Kreisliga A erarbeitet. Mit Teamgeist, Disziplin und Offensivstärke will das Team um Ertan Bozkurt nun auch in der neuen Liga bestehen und die nächste Etappe der Entwicklung erfolgreich gestalten.