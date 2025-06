Meister Sportfreunde Sickingen: "Anfangs waren einige enttäuscht"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Ein Meistertitel mit DJ statt Derby Die große Party zur Meisterschaft der Sportfreunde Sickingen war laut Co-Trainer Sebastian Breimesser ein voller Erfolg – auch wenn der sportliche Rahmen kurzfristig ausfiel. „Anfangs waren einige zwar enttäuscht, dass wir unser Meisterspiel am letzten Tag aufgrund der spontanen Spielabsage nicht bestreiten durften“, erzählt Breimesser, „doch unsere Vorstandschaft hat mit einem super Ersatzprogramm schnell wieder für gute Stimmung gesorgt – inklusive DJ im Sportheim.“ Der Titel wurde trotzdem gebührend gefeiert – so wie es sich für einen echten Meister gehört.

Die Sportfreunde Sickingen um Trainer David Ampuero haben in der Kreisliga B2 Schwarzwald/Zollern eine überragende Saison gespielt und sich mit nur einer Niederlage aus 22 Spielen die Meisterschaft gesichert. Trotz Spielabsage am letzten Spieltag wurde der Aufstieg gebührend gefeiert – mit DJ im Sportheim, starken Emotionen und einem klaren Blick in die Zukunft.

Stimmung, Trainingsbeteiligung, Leidenschaft Für Sebastian Breimesser lag der Schlüssel zum Erfolg in der Einstellung jedes Einzelnen: „Die super Stimmung und Motivation im Team hat für eine enorm hohe Trainingsbeteiligung gesorgt.“ Es sei dieser innere Antrieb gewesen, der das Team durch die Saison getragen habe – und der auch in schwierigen Phasen nie nachließ.

Mit klarer Mission in die Saison gestartet Schon vor dem ersten Spieltag war die Marschroute klar definiert: Der Aufstieg sollte her. „Wir sind mit dem klaren Ziel ‚Titelgewinn‘ in die Runde gestartet“, betont der Co-Trainer. Dass man sich am Ende mit 19 Siegen und nur einer Niederlage souverän durchsetzte, sei allerdings keine Selbstverständlichkeit – auch wenn die Mannschaft von Beginn an an ihre Qualität geglaubt habe.

Zusammenhalt als Fundament des Erfolgs

„Unsere Stärke ist definitiv der Zusammenhalt“, stellt Breimesser klar. Gerade in hitzigen oder schwierigen Momenten sei es der Teamgeist gewesen, der dafür gesorgt habe, dass die Sportfreunde immer wieder an ihr Limit gegangen seien. Der Weg zum Meistertitel war kein Selbstläufer, aber die Mannschaft blieb jederzeit positiv – und wurde am Ende belohnt.

Abschlussfahrt in Planung – Inspiration aus Pilsen

Die Meisterparty ist nicht das Ende der Feierlichkeiten: Eine Abschlussfahrt ist fest eingeplant, auch wenn das Ziel noch offen ist. „Vor drei Jahren waren wir in Pilsen – sowas in die Richtung wäre sicherlich wieder cool“, sagt Breimesser mit Blick auf mögliche Reisepläne. Die verdiente Belohnung für eine starke Spielzeit steht also noch aus.

Ja zum Aufstieg – mit neuer Entschlossenheit

Die Sportfreunde Sickingen werden das Aufstiegsrecht annehmen – und damit in der kommenden Saison in der Kreisliga A spielen. Im Verein herrscht klare Entschlossenheit: „Wir nehmen die Herausforderung an.“ Die Erfahrungen aus dem letzten Aufstiegsjahr sollen diesmal in Erfolg umgemünzt werden.

Kaderumbruch erwartet – Details noch offen

„In der Mannschaft wird definitiv etwas passieren“, kündigt Breimesser an. Zwar sei noch nicht alles spruchreif, aber sowohl Zu- als auch Abgänge seien zu erwarten. Man werde zu gegebener Zeit darüber berichten, heißt es. Klar ist: Die Vorbereitung auf die höhere Liga läuft bereits auf Hochtouren.

Klassenerhalt als vorrangiges Ziel

Der Blick richtet sich bereits auf die Saison 2025/2026. Nach dem letzten Aufstieg vor drei Jahren sei das Team zu oft unter Wert geblieben, so Breimesser. Diesmal wolle man es besser machen. „Der Fokus liegt ganz klar auf dem Klassenerhalt.“ Und mit dem neuen Selbstvertrauen aus dieser Meistersaison scheint dieses Ziel absolut realistisch.