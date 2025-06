Meister SpG Lunow/Oderberg II: "Man darf uns nicht unterschätzen"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Die SpG Lunow/Oderberg II hat sich in der 1. Kreisklasse A Uckermark mit einer starken Saisonleistung die Meisterschaft gesichert und steigt damit in die Kreisliga auf. Für Trainer Marcus Friedrich war es eine ganz besondere Spielzeit: In seiner ersten Saison an der Seitenlinie formte er gemeinsam mit einer hungrigen Mannschaft ein echtes Erfolgsteam.

Trotz seiner Premiere als Trainer hatte Friedrich ambitionierte Ziele. „Mein persönliches Ziel war der Aufstieg, weil ich grundsätzlich den Ehrgeiz habe, immer das Maximum herauszuholen.“ Dass es tatsächlich gelang, sei aber nur durch den außergewöhnlichen Zusammenhalt im gesamten Verein möglich gewesen. „Die Unterstützung war herausragend – egal ob von Spielern der 1. oder 3. Mannschaft oder auch von den Alten Herren.“

Zusammenhalt als Schlüssel zum Erfolg

Den entscheidenden Faktor sieht Friedrich ganz klar in der mannschaftlichen Geschlossenheit. „So eine mannschaftsübergreifende Unterstützung habe ich in dieser Form noch nie erlebt.“ Darüber hinaus überzeugte die Mannschaft mit Trainingsfleiß und großem Ehrgeiz. „Die Spieler fordern sich gegenseitig, sind hungrig und haben richtig Lust auf Fußball – diese Einstellung hat uns den entscheidenden Vorteil gebracht.“

Jung, hungrig und flexibel

Inhaltlich hebt der Trainer die Vielseitigkeit seines Teams hervor. „Unsere Mannschaft ist jung, hungrig und entwicklungsfähig.“ Besonders positiv: Auch bei personellen Ausfällen zeigte sich die Qualität des gesamten Kaders. „Wir haben eine sehr starke und flexible Ersatzbank, die jederzeit bereit ist, einzuspringen.“

Auf Abschlussfahrt wird diesmal verzichtet

Auf eine Abschlussfahrt verzichtet die Mannschaft in diesem Jahr bewusst. „Viele unserer Spieler befinden sich noch in der Ausbildung“, erklärt Friedrich. „Für das kommende Jahr möchten wir das aber definitiv in die Planung mit aufnehmen.“

Aufstieg wird selbstverständlich wahrgenommen

An der Teilnahme an der Kreisliga besteht kein Zweifel. „Selbstverständlich! Dafür haben wir die gesamte Saison hart gearbeitet“, betont Friedrich.

Kader bleibt weitgehend zusammen – gezielte Verstärkungen geplant

Die Kaderplanung läuft positiv. „Im Großen und Ganzen bleibt die Mannschaft zusammen – alle Spieler haben mir signalisiert, dass sie weitermachen wollen.“ Besonders erfreulich: Zwei Akteure, die wegen Ausbildung pausiert hatten, kehren zurück. Gleichzeitig sucht man gezielt Verstärkungen, um in der höheren Liga konkurrenzfähig zu sein. „Wir hoffen, den Kader in der Breite noch besser aufstellen zu können, denn die Kreisliga wird definitiv eine Herausforderung.“

Realistischer und ambitionierter Ausblick

Für die kommende Saison formuliert Friedrich ein klares, realistisches Ziel: „Wir wollen den positiven Schwung mitnehmen und uns in der neuen Liga etablieren.“ Man sei sich bewusst, dass das Niveau in der Kreisliga deutlich höher sei. „Wir werden uns an neue Gegebenheiten anpassen müssen.“ Während man in der abgelaufenen Saison häufig selbst das Spiel machen musste, werde man künftig häufiger auch defensiv gefordert sein. „Diese neue Herausforderung nehmen wir gerne an.“ Langfristig will das Team oben mitspielen. „Man darf uns nicht unterschätzen.“

Meisterschaft als verdienter Lohn

Mit 13 Siegen aus 16 Spielen, der besten Offensive (65 Tore) und der zweitbesten Defensive der Liga setzte sich die SpG Lunow/Oderberg II souverän an die Tabellenspitze. Der Vorsprung auf Verfolger SpG Gartz/Vierraden II betrug am Ende fünf Punkte.

Nach einer Saison voller Lernprozesse und Entwicklung geht die SpG Lunow/Oderberg II nun selbstbewusst den nächsten Schritt. In der Kreisliga will das junge, hungrige Team um Trainer Marcus Friedrich zeigen, dass es auch auf diesem Niveau bestehen kann. Der Grundstein dafür ist gelegt.