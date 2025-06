Meister-Showdown zum Saisonfinale: Stendal wahrt die Titelchance

Der Druck lag zu Pfingsten auf den Schultern des 1. FC Lok Stendal. Im Nachholspiel gegen den drittplatzierten 1. FC Bitterfeld-Wolfen musste der Tabellenzweite gewinnen, um sich eine Titelchance in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt zu wahren. Und diesem Druck hielten die Stendaler stand.

Mit 2:0 entschied der 1. FC Lok das Verfolger-Duell im heimischen Stadion am Hölzchen für sich. Vor 307 Zuschauern sorgten Lukas Breda (16.) und Rosario Schulze (27.) schon im ersten Durchgang für den späteren Endstand. Nach den Aufeinandertreffen im Landespokal-Viertelfinale (3:2) und in der Hinrunde (2:1) gewann Stendal damit auch das dritte Saison-Duell gegen Bitterfeld-Wolfen.

Für den letzten Verbandsliga-Spieltag bedeutet dies: Am 14. Juni kommt es zum Meister-Showdown in Fernduell. Sollte der Tabellenführer SSC Weißenfels das Heimspiel gegen den BSV Halle-Ammendorf nicht gewinnen, so könnte der 1. FC Lok Stendal seinerseits mit einem Auswärtssieg beim SSV 80 Gardelegen - für den es noch um den Ligaverbleib geht - die Landesmeisterschaft holen. Spannung im Titelrennen dürfte damit bis zum Schlusspfiff der Saison 2024/25 garantiert sein.