Meister SGM Güglingen/Dürrenzimmern II: "Wir wollen in Regionenliga"

Nach der Meisterschaft im Vorjahr wollte das Team erneut angreifen. „Nach der letztjährigen Meisterschaft war natürlich das Ziel, wieder vorne dabeizusein“, so Hehl. Dass dies erneut gelang, war in einer starken Liga keine Selbstverständlichkeit: „Wir sind wirklich glücklich und stolz, uns wieder durchgesetzt zu haben.“

Kollektivleistung als Schlüssel zum Erfolg

Der Erfolg ist für den Trainer vor allem das Resultat einer mannschaftlich geschlossenen Entwicklung. „Wir haben uns sehr gut weiterentwickelt, haben einen sehr breiten, ausgeglichenen Kader“, betont Tobias Hehl. Der Zusammenhalt sei herausragend: „Das Kollektiv macht uns aus.“

Einsatz, Zusammenhalt, Wille – jede gibt alles

Auch innerhalb des Teams wird der Zusammenhalt tagtäglich spürbar. „Die Mannschaft hat sich toll zusammengefunden und jede haut alles rein“, erklärt Hehl. Diese Mentalität sei in entscheidenden Momenten spürbar geworden – und ein entscheidender Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

Erdinger Meistercup als Ziel – statt Malle

Auf eine klassische Abschlussfahrt verzichtet das Team – und hat sich ein anderes Highlight ausgesucht. „Das große Feierziel ist der Erdinger Meistercup in Bellenberg“, so der Trainer. Dort will sich das Team sportlich präsentieren – und gleichzeitig gemeinsam feiern.

Der Aufstieg wird angenommen – mutiger Schritt nach oben

Der nächste Schritt ist gesetzt: Die SGM Güglingen/Dürrenzimmern II wird in der kommenden Saison in der Regionenliga antreten. „Ja, wir wollen in die Regionenliga, um eine weitere Entwicklung vorzunehmen“, kündigt Tobias Hehl an. Der Trainer weiß: „Es wird zwar unheimlich schwer, aber wir gehen es an.“

Keine Abgänge – Zugänge aus der Jugend geplant

Auch personell ist Kontinuität gesichert. „Abgänge werden wir keine haben“, stellt Tobias Hehl klar. Zugänge seien hingegen zu erwarten: „Es wird mit Sicherheit die eine oder andere geben, auch aus dem Jugendbereich.“ Die Mannschaft soll gezielt ergänzt werden – ohne ihre Grundstruktur zu verändern.

Ziel: Klassenerhalt – Entwicklung bleibt zentral

In der kommenden Saison liegt der Fokus auf dem Ankommen in der neuen Liga. „Ziel wird ganz klar der Klassenerhalt sein“, betont der Trainer. Mit realistischem Blick, aber großem Willen soll der nächste Schritt in der Entwicklung gelingen.

Zahlen unterstreichen die Dominanz

Mit 11 Siegen, 2 Unentschieden und keiner einzigen Niederlage führt die SGM Güglingen/Dürrenzimmern II die Bezirksliga Franken souverän an. 41:6 Tore sprechen für eine starke Defensive und eine spielfreudige Offensive. Der Vorsprung auf den FC Kirchhausen beträgt zehn Punkte. Eine souveräne Titelverteidigung – mit einem mutigen Blick nach vorn.