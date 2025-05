Meister SGM Frohnstetten/Stetten/Schwenningen feiert mit Autokorso

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Meisterjubel in der „Hilb“

Die SGM Frohnstetten/Stetten/Schwenningen hat sich in der Frauen-Bezirksliga Donau vorzeitig die Meisterschaft gesichert. Es ist der bisher größte Erfolg der Spielgemeinschaft, die in dieser Saison erstmals zwei Damenmannschaften stellen konnte. Trainer Christian Deufel schildert den Weg zum Titel, den besonderen Teamgeist – und die noch offenen Entscheidung zur kommenden Saison.

Nach dem entscheidenden Sieg ließ sich die SGM die Feier nicht nehmen: „Wir sind in einem Autokorso durch die Orte der Spielgemeinschaft gefahren mit dem Ziel: Frohnstetter Hilb“, berichtet Trainer Christian Deufel. Dort erfolgte traditionell eine feucht-fröhliche Abkühlung. Anschließend wurde auch das VfB-Pokalfinale mit in die Party eingebunden – kein Zufall, schließlich schlagen bei einigen Spielerinnen und Trainern die Herzen für den VfB Stuttgart.

„Gerechnet haben wir damit nicht“, so Deufel. Doch mit dem dritten Platz in der Vorsaison und den nachrückenden B-Juniorinnen war die Marschrichtung dennoch ambitioniert: „Das Ziel war, ganz vorne mitzuspielen.“ Dass es zur Meisterschaft reichte, ist umso bemerkenswerter.

Wenig Verletzungen, viel Zusammenhalt

Als Schlüssel zum Erfolg nennt Christian Deufel die personelle Konstanz und den einzigartigen Teamspirit: „Wir hatten über die ganze Saison gesehen mit wenig Verletzungen zu kämpfen und sind als eine Einheit aufgetreten.“ Trotz der Meldung zweier Teams gab es keine Trennung in eine erste und zweite Mannschaft – man agierte durchweg als gemeinsames Kollektiv.

Breite Offensive, junges Team

Eine große Stärke sieht der Trainer in der mannschaftlichen Ausgeglichenheit: „Unser Kader ist recht ausgeglichen im Leistungsniveau“, sagt Deufel. Das zeigt sich insbesondere in der Offensive, wo sich viele Spielerinnen in die Torschützenliste eintragen konnten. Mit einem Altersdurchschnitt von knapp 20 Jahren verfügt die SGM zudem über ein enorm junges Team mit viel Perspektive.

Abschlussfahrt gab’s schon

Eine eigene Abschlussfahrt ist diesmal nicht geplant. „Wir haben im Mai schon unseren jährlichen dreitägigen Hüttenaufenthalt durchgeführt“, so Deufel. Nach dem letzten Saisonspiel wird es aber noch eine gemeinsame Abschlussfeier geben.

Aufstieg? Entscheidung steht noch aus

Ob der Aufstieg wahrgenommen wird, ist Stand jetzt noch offen. „Die Entscheidung wollen wir im Grunde genommen der Mannschaft überlassen“, erklärt der Trainer. Aktuell deutet sich an, dass man wohl den Schritt in die höhere Klasse gehen wird – ein finaler Beschluss steht allerdings aus.

Planung läuft, Team bleibt stabil

Die personellen Aussichten sind äußerst positiv. „Die meisten Spielerinnen haben für die nächste Saison schon zugesagt. Absagen gab es bisher fast gar keine“, betont Deufel. Von den B-Juniorinnen stößt erneut eine Spielerin in den Kader. Externe Zugänge sind derzeit nicht geplant.

Klassenerhalt als mögliches Ziel

Sollte der Aufstieg erfolgen, ist das Ziel für 2025/2026 klar: „Dann gäbe es natürlich nur ein Ziel und das wäre der Klassenerhalt“, so Deufel. Die Basis dafür ist gelegt: Der Kader besteht aus knapp 30 Spielerinnen. Sie werden schon seit mehreren Jahren von Jürgen Hotz aus Frohnstetten trainiert und seit dieser Saison auch von Christian Deufel aus Schwenningen. Wobei beide Trainer die erste und zweite Mannschaft zusammen gleichberechtigt trainieren. Die SGM blickt auf eine Saison voller Erfolg, Zusammenhalt und Perspektive.