Meister SG Wendlingen/TSV Ötlingen II: "Mit Maiwagen und Traktor"

Ungeplante Meisterparty auf dem Sportplatz Nach dem entscheidenden Spiel gab es für die SG Wendlingen/Ötlingen II zunächst keine große Inszenierung – aber dennoch eine intensive, spontane Feier. „Wir waren eine kleine Runde mit Maiwagen und Traktor unterwegs und sind dann am Sportplatz zum Essen und Feiern gegangen“, erzählt Trainer Leon Reyher. Ob es eine separate Meisterfeier geben wird oder die Titelparty ins Abschlussfest integriert wird, ist derzeit noch offen – gefeiert wurde aber auf jeden Fall.

Die SG Wendlingen/TSV Ötlingen II hat die Frauen-Bezirksliga Neckar/Fils mit beeindruckender Bilanz gewonnen. Für das Trainer-Duo Leon Reyher und Miriam Klopp war es die erste Saison an der Seitenlinie – der Meistertitel ist das Ergebnis aus Teamgeist, Spielfreude und einem außergewöhnlichen Miteinander.

Ein Neuanfang mit unklarem Ziel – und großem Ende

Zu Beginn der Rückrunde war an den Titel noch nicht zu denken. Denn Reyher und seine Trainerkollegin Miriam Klopp übernahmen das Team erst im Winter – und waren beide Neulinge im Trainergeschäft. „Unser Saisonziel war erstmal, das alles zu stemmen“, sagt Reyher rückblickend. Doch mit dem Erfolg wuchs auch das Selbstverständnis: „Gegen Ende der Rückrunde, als es immer wahrscheinlicher wurde, wollten wir natürlich die Meisterschaft.“

Freunde auf dem Platz – und ein gemeinsames Ziel

Entscheidend für den Erfolg war vor allem das Innenleben der Mannschaft. „Der Zusammenhalt in der Mannschaft, die Spielfreude der Spielerinnen – wir sind einfach alle Freunde, die zusammen was erreichen wollen“, beschreibt Reyher das Besondere an seinem Team. Dieser Geist habe die SG durch alle Phasen der Saison getragen.