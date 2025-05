Meister SG Union Klosterfelde II: "Haben den Sportplatz abgerissen"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Die Freude über die Meisterschaft war gestern Abend groß – und wurde lautstark gelebt. „Vielen Dank für die Glückwünsche, ja die Jungs haben bis in den frühen Morgenstunden richtig Gas gegeben und den Sportplatz abgerissen“, berichtet Trainer Franz Roosch. Ein Titel, der mit Leidenschaft auf dem Platz geholt – und mit genau so viel Emotion daneben gefeiert wurde.

Top-Fünf war das Ziel – es wurde Platz eins

Zu Saisonbeginn rechnete niemand mit einem solchen Durchmarsch. „Nein, damit habe ich definitiv nicht gerechnet“, so Roosch. Nach Platz 9 im Vorjahr lautete das realistische Ziel: Top 5. Doch mit jeder Woche wuchs das Vertrauen in das eigene Spiel: „Wir haben gemerkt, wenn wir weiter diese Einstellung und Bereitschaft an den Tag legen, kann etwas ganz Großes passieren.“

Trainingsbeteiligung, Zusammenhalt und Intensität

Für den Trainer liegt der Schlüssel klar in der Arbeit der Mannschaft: „Der Zusammenhalt der Mannschaft und der Ehrgeiz von jedem Spieler.“ Hinzu kam eine außergewöhnliche Trainingskultur: „Unsere super Trainingsbeteiligung und die Intensität jeder einzelnen Einheit haben uns dorthin gebracht, wo wir jetzt sind.“

Qualität und Dominanz – das eigene Spiel durchgezogen

Auch fußballerisch wusste das Team zu überzeugen. „Ich denke, unsere große Stärke liegt darin, dass wir eine sehr gute Qualität der Spieler in unseren Reihen haben“, so Roosch. Die Konsequenz: „Wir konnten in fast jedem Spiel dem Gegner unser Spiel aufzwingen und sie in ihrer eigenen Hälfte einschnüren.“