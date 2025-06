Meister SG Union Klosterfelde empfängt die TSG Einheit Bernau

Zum Abschluss treffen zwei Teams auf Augenhöhe aufeinander. Beide liegen mit 49 Punkten gleichauf, Schöneiche weist jedoch das deutlich bessere Torverhältnis auf. Die Gäste reisen mit breiter Brust an, nachdem sie den BSC Preußen zuletzt mit 7:1 abgefertigt hatten – unter anderem mit zwei Treffern von Benjamin Hoffmann und Moritz Borchardt. Das Hinspiel hatte Schöneiche mit 4:1 klar für sich entschieden. Sachsenhausen dagegen enttäuschte beim 1:2 in Lübben und wird sich im Heimspiel rehabilitieren wollen.

Beide Teams verabschieden sich in unterschiedliche Richtungen: Lübben tritt freiwillig den Gang in die Landesliga an, Fürstenwalde hat den Klassenerhalt sicher. Dennoch dürften beide zum Abschluss noch einmal Vollgas geben. Fürstenwalde überzeugte beim 4:0 in Zehdenick, unter anderem mit zwei Treffern von Christian Mlynarczyk, während Lübben zuletzt Sachsenhausen mit 2:1 besiegte. Das Hinspiel gewann Lübben mit 3:0.

---