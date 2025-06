Meister SG Teinachtal: "Ja, auf jeden Fall"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Spontan organisiert – und ausgiebig gefeiert „Ja, auf jeden Fall“, antwortet Valentin Paurovic auf die Frage nach einer Meisterfeier. „Unsere Hauptverantwortlichen haben kurzfristig eine Feier in Breitenberg organisiert.“ Die spontane Party passte perfekt zum vorzeitigen Titelgewinn – und der Feierrausch dürfte noch andauern.

Die SG Teinachtal sicherte sich bereits vor dem letzten Spieltag die Meisterschaft in der Kreisliga B2 Nordschwarzwald. Trainer Valentin Paurovic spricht über den Erfolgsfaktor Teamstruktur, Feierpläne und das Ziel für die kommende Saison.

Saisonziel von Anfang an klar: Aufstieg

Im Gegensatz zu vielen anderen Teams kam der Triumph für die SG Teinachtal keineswegs überraschend. „Unser Ziel war von Anfang an der direkte Aufstieg“, betont Paurovic. Die Mannschaft ging mit einem klaren Anspruch in die Saison – und erfüllte ihn mit beeindruckender Konsequenz.