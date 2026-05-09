Meister SG Sonnenhof Großaspach feiert trotz Niederlage

Es waren historische Tage, die hinter der SG Sonnenhof Großaspach lagen, als die Mannschaft heute zum 33. und vorletzten Spieltag der Regionalliga Südwest antrat. Vor 1407 Zuschauern war die Atmosphäre bereits vor dem Anpfiff von Stolz und einer Prise Surrealität geprägt, da der direkte Durchmarsch in die 3. Liga bereits vorzeitig feststand. Die Gastgeber erhielten einen würdevollen Rahmen für dieses letzte Heimspiel der Saison, untermalt von netten Worten und einem Gastgeschenk der SG Barockstadt Fulda Lehnerz, für das sich der Verein bedankte. Trainer Pascal Reinhardt schickte eine Formation auf das Feld, die alles für einen positiven Heimabschluss investieren wollte.

Abtasten unter strahlendem Sonnenschein

Die Partie begann munter, wobei beide Teams versuchten, dem Spiel bei bestem Wetter ihren Stempel aufzudrücken. In den ersten 20 Minuten neutralisierten sich die Mannschaften jedoch weitestgehend im Mittelfeld. Es war spürbar, dass es tabellarisch um nichts mehr ging, doch die Intensität blieb hoch. In der 22. Minute ergab sich die erste große Gelegenheit für die Gäste: Moritz Dittmann kam nach einer Kombination über die rechte Seite am zweiten Pfosten frei zum Abschluss, setzte den Ball jedoch neben das Tor von Maximilian Reule.

Knappe Führungschance kurz vor dem Pausenpfiff

Gegen Ende des ersten Durchgangs kam die Mannschaft von Pascal Reinhardt besser in die Gefahrenzone. In der 45. Minute verbuchten die Hausherren ihre bis dahin beste Möglichkeit. Nach einem präzisen Zuspiel von Volkan Celiktas tauchte Lukas Stoppel frei vor dem gegnerischen Gehäuse auf. Sein Heber aus kurzer Distanz strich jedoch hauchdünn über den Querbalken. Mit einem 0:0 verabschiedeten sich die Teams in die Kabinen, während die Vorfreude auf die Feierlichkeiten nach dem Spiel unter den Zuschauern bereits deutlich spürbar war.

Effektive Gäste und ein wildes Getümmel

Nach dem Seitenwechsel änderte sich der Spielstand schnell. In der 53. Minute geriet die SG Sonnenhof Großaspach in Rückstand, nachdem eine Verlagerung der Gäste über die linke Seite für Unruhe sorgte. Im Anschluss an eine Hereingabe entstand ein Durcheinander im Strafraum, das Roko Ivankovic nutzte, um zum 0:1 für die SG Barockstadt Fulda Lehnerz einzuschießen. Trainer Pascal Reinhardt reagierte zeitnah und vollzog in der 58. Minute einen Dreifachwechsel: Michael Kleinschrodt, Niklas Pollex und Marius Kunde kamen für Brooklyn Schwarz, Mert Tasdelen und Lukas Stoppel in die Partie, um den Druck zu erhöhen.

Die Entscheidung durch einen eiskalten Konter

In der Folgezeit agierten die Hausherren mit deutlich mehr Ballbesitz und versuchten, die gegnerische Defensive zu knacken. Doch auch die Gäste erhielten durch die offensivere Ausrichtung der Aspacher immer wieder Räume für Gegenangriffe. In der 77. Minute folgte der entscheidende Schlag: Über einen Konter über die linke Außenbahn gelangte der Ball ins Zentrum, wo Moritz Reinhard die Flanke am zweiten Pfosten per Kopf zum 0:2 verwertete. In der Schlussphase brachte die SG Sonnenhof Großaspach noch Max Düwel für Loris Maier (73.) und Luca Damiano Molinari für Benedikt Landwehr (78.). Ein Abschluss von Max Düwel in der 81. Minute verfehlte das Tor nur um wenige Zentimeter.

Feierlichkeiten und der Blick auf das Saisonfinale

Trotz der Niederlage im letzten Heimspiel der Saison brach nach dem Schlusspfiff und einer fünfminütigen Nachspielzeit Jubel aus. Während die Fans der Gäste im Block eine Polonaise tanzten, stand für die SG Sonnenhof Großaspach die offizielle Meisterehrung im Fokus. Die Übergabe der Trophäe und die anschließende Meisterfeier mit den Fans bildeten den emotionalen Höhepunkt eines Tages, an dem das sportliche Ergebnis zur Nebensache wurde. Der Aufstieg ist die Krönung einer außergewöhnlichen Spielzeit. Das letzte Spiel der Regionalliga-Saison bestreitet die Mannschaft am Samstag, 16.05.2026, um 14 Uhr auswärts bei den Stuttgarter Kickers.