Meister SG Sielow mit starkem Abschluss

Ein torloses Unentschieden im letzten Saisonspiel beider Teams. Felix Dittmann brachte Liebenwerda in der 19. Minute in Führung. Marcel Schollbach glich für Friedersdorf in der 52. Minute aus, Alwin Mwangi erhöhte in der 57. Minute auf 1:2 für die Gäste. Michael Nicklisch traf in der 80. Minute noch zum 2:2-Ausgleich für Liebenwerda. Beide Teams trennen sich mit einem Remis – Liebenwerda beendet die Saison mit 31 Punkten auf dem elften Platz, Friedersdorf mit 25 Punkten auf dem 14. Rang.

Das letzte Spiel von SV Germania Peickwitz in der Landesklasse Süd Brandenburg endete mit einer 0:1-Niederlage. Fawad Husseini erzielte in der 49. Minute das einzige Tor der Begegnung für Großräschen. Peickwitz, das den freiwilligen Rückzug in die Kreisoberliga bereits angekündigt hatte, verabschiedet sich mit 17 Punkten und 21 Niederlagen aus der Liga. Großräschen sichert sich mit dem Sieg und 30 Punkten den zwölften Tabellenplatz.

Das Duell zweier punktgleicher Teams auf Augenhöhe entschied Saspow für sich. Marvin Riedel traf bereits in der 3. Minute zur frühen Führung, Dennis Schelske erhöhte in der 16. Minute auf 2:0. Levi Schulze verkürzte für Peitz in der 56. Minute auf 1:2, doch mehr gelang den Gästen nicht. Saspow beendet die Saison mit 50 Punkten auf dem fünften Platz, Peitz mit 47 Punkten auf dem siebten Rang.

Ein mitreißendes Sieben-Tore-Spiel zum Saisonabschluss, das Herzberg knapp für sich entschied. Lucas Wienick brachte Herzberg in der 23. Minute in Führung. Tom Mikolajek glich in der 38. Minute aus, Jost Hanke traf in der 40. Minute zur Luckauer Führung, und Tom Mikolajek erhöhte direkt nach dem Wiederanpfiff in der 46. Minute auf 3:1. Herzberg kämpfte sich zurück: Paul Fabian traf in der 62. Minute zum 2:3, Luis Medelnik glich in der 73. Minute zum 3:3 aus. Jiri Vit erzielte in der 89. Minute den umjubelten 3:4-Siegtreffer für Herzberg. Herzberg beendet die Saison mit 48 Punkten auf dem sechsten Platz, Luckau mit 45 Punkten auf dem achten Rang.

Ein würdiger Abschluss für den Meister. Phil Hugler eröffnete in der 46. Minute den Torreigen, Andre Zeuke legte in der 48. Minute auf 2:0 nach. Maik Watzke erhöhte in der 62. Minute auf 3:0, Luca Schulz traf in der 77. Minute zum 4:0. Stanley Hauptstein setzte in der 81. Minute mit dem 5:0-Endstand den Schlusspunkt. Forst blieb ohne Treffer. SG Sielow beendet die Saison mit 74 Punkten, 129 erzielten Toren und einer Tordifferenz von +90 als verdienter Meister der Landesklasse Süd Brandenburg. Forst beendet die Spielzeit mit 36 Punkten auf dem zehnten Platz.

Ein bitterer Abschluss für SG Burg. Paul Schötzigk brachte die Gastgeber in der 4. Minute in Führung – doch das war der einzige Lichtblick des Abends. Nach dem Wechsel übernahm Groß Gaglow das Kommando vollständig: Louis Konzack traf in der 46. Minute zum Ausgleich, Flynn Rohbock erhöhte in der 75. Minute auf 1:2, Niklas Nevermann legte in der 79. Minute auf 1:3 nach. Flynn Rohbock vollendete in der 82. Minute seinen Doppelpack zum 1:4-Endstand. SG Burg beendet die Saison mit 24 Punkten auf dem 15. Platz und steigt gemeinsam mit SV Germania Peickwitz aus der Landesklasse Süd Brandenburg in die Kreisoberliga ab. Groß Gaglow schließt die Spielzeit stark ab und beendet sie mit 54 Punkten auf dem vierten Rang.

Das Nachholspiel zwischen Spremberger SV 1862 und Kolkwitzer SV 1896 entschied der Gastgeber mit einem knappen 1:0 für sich. Kai Grabowski erzielte in der 79. Minute das einzige Tor der Partie und sicherte Spremberger SV 1862 damit drei Punkte zum Saisonabschluss. Kolkwitz blieb ohne Torerfolg und beendet die Saison mit 55 Punkten auf dem dritten Platz. Spremberger SV 1862 klettert mit 41 Punkten auf den neunten Rang.

__________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________