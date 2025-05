Meister SG Sielow: "Das haben sich die Jungs auch verdient"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Meisterfeier in mehreren Akten

Mit 21 Siegen aus 26 Spielen und einem überragenden Torverhältnis von 99:23 hat sich die SG Sielow vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisoberliga Niederlausitz gesichert. Trainer Uwe Kleemann sieht den Titel als Ergebnis einer starken Kaderbreite, guter Nachwuchsarbeit und stabiler Teamstruktur – und blickt mit Respekt auf die kommende Landesklassensaison.

„Ja es war eine feuchtfröhliche Feier“, erklärte Trainer Uwe Kleemann nach dem vorzeitigen Titelgewinn. Und schob gleich nach: „Aber das haben sich die Jungs auch verdient.“ Der Platz an der Sonne ist der verdiente Lohn einer Saison, die Sielow von Anfang an dominiert.

Dass der Titel so früh feststehen würde, überraschte selbst das Trainerteam. „Unser Saisonziel lautete schon, im oberen Bereich mitspielen und Konstanz über die komplette Saison zeigen“, sagt Kleemann. „Dass wir jetzt so zeitig die Meisterschaft gewinnen, damit hatten wir hier alle nicht gerechnet.“

Breiter Kader, kompensierte Abgänge, starker Unterbau

Die Grundlage für den Erfolg ist eine stabile Mannschaftsstruktur. „Wir waren in der Breite sehr gut aufgestellt und da fielen Ausfälle nicht so sehr ins Gewicht“, so Kleemann. Auch auf die Nachwuchsarbeit wurde gezielt gesetzt: „Zusätzlich trägt die gute Nachwuchsarbeit Früchte, die Trainingstage wurden intensiv genutzt und wir konnten auch die Abgänge von der letzten Saison sehr gut kompensieren.“

Teamstruktur als Fundament

Was Sielow in dieser Spielzeit auszeichnet, lässt sich klar benennen. „Ich denke die größte Stärke ist die mannschaftliche Geschlossenheit“, so Kleemann. „Das Spielsystem wurde verinnerlicht und jeder einzelne auf dem Platz wusste, worauf es auf seiner Position ankommt.“ Ergänzt wurde die Struktur durch erfahrene Führungsspieler: „Natürlich haben wir auch von den Erfahrungen von Spielern wie Thoms und Dahm profitiert.“

Kurztrip nach Mallorca – unabhängig vom Titel

Eine Abschlussfahrt war ohnehin geplant – unabhängig vom Saisonverlauf. „Ja, es wurde ein Kurztrip nach Malle geplant. Aber dieser Termin steht schon seit Saisonbeginn fest, also komplett unabhängig von einer Saisonplatzierung“, so der Trainer.

Aufstieg in die Landesklasse wird wahrgenommen

Sielow geht den nächsten Schritt. „Natürlich nehmen wir das Aufstiegsrecht wahr“, betont Kleemann deutlich. Die SG will sich in der Landesklasse beweisen – und dort etablieren.

Kaderplanung mit Augenmaß

Was den Kader betrifft, herrscht vor allem Vertrauen in die vorhandene Substanz. „Es wurden schon Gespräche geführt, aber wir vertrauen dem vorhandenen Kader“, sagt Kleemann. Zum aktuellen Zeitpunkt lasse sich noch nichts Konkretes zu Abgängen oder Neuzugängen sagen: „Man kann aber noch keine genauen Aussagen treffen, wer uns verlässt bzw. neu dazukommt.“

2025/2026: Eingewöhnen, nicht absteigen

Mit Blick auf die kommende Spielzeit bleibt Kleemann realistisch. „Das ist schwierig zu sagen, da es ja ein neues Terrain für uns ist“, sagte er. „Wir werden versuchen, uns in der Landesklasse zurechtzufinden – und für einen Aufsteiger gibt es ja nur ein primäres Ziel.“

Zahlen einer Ausnahmesaison

Nach 26 Spielen steht die SG Sielow mit 68 Punkten unangefochten auf Platz eins der Kreisoberliga Niederlausitz. 21 Siege, fünf Remis, keine Niederlage – bei 99 erzielten und nur 23 kassierten Toren – belegen die Dominanz des neuen Meisters. Mit 18 Punkten Vorsprung auf Rang zwei ist der Titel nicht nur verdient, sondern auch beeindruckend deutlich.