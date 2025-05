Meister SG Neuenstein/Kupferzell III: "Es gab kein Halten mehr"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Die SG Neuenstein/Kupferzell III hat sich vorzeitig den Meistertitel in der Frauen-Kreisliga A Rems/Murr/Hall gesichert. Mit zehn Siegen aus zwölf Spielen dominiert die Spielgemeinschaft die Liga und steht uneinholbar an der Tabellenspitze. Trainer Yannis Gaukel spricht über die unerwartete Entwicklung seines Teams, die Schlüssel zum Erfolg und seine persönliche Zukunft.

Noch zu Saisonbeginn war ein solcher Triumph nicht abzusehen. "Da wir erst in unser zweites Jahr gegangen sind, lautete die Zielsetzung, sich gegenüber dem Vorjahr zu steigern. Von daher habe ich zu Beginn der Saison nicht mit dem Titelgewinn gerechnet," so der Trainer. Doch mit jeder Partie wuchs die Überzeugung im Team, das scheinbar Unmögliche zu schaffen.

Tiefe im Kader und Siegermentalität

Für Gaukel war es ein Zusammenspiel vieler Faktoren: "Unsere Mannschaft ist in der Breite gut aufgestellt, sodass wir in jedem Spiel Qualität von der Bank bringen konnten. Das ist ein großer Vorteil in der Kreisliga." Doch auch die innere Überzeugung, jedes Spiel gewinnen zu wollen, sei entscheidend gewesen.