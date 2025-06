Meister SG Großziethen mit 11:1-Gala – Teltower FV ist Vizemeister

In der Landesklasse Ost ist am 30. und letzten Spieltag noch einmal ein wahres Spektakel entfacht worden. Meister SG Großziethen verabschiedete sich mit einem 11:1-Kantersieg, während sich Teltower FV 1913 mit einem 1:1 in Briesen Platz zwei sicherte – knapp vor der SG Schulzendorf 1931 und dem MTV Wünsdorf 1910, die punktgleich auf Rang drei folgen. Im Tabellenkeller waren die Entscheidungen bereits gefallen.

Trotz einer Roten Karte für Bartosz Donigiewicz in der 34. Minute setzte sich Markendorf mit einer starken kämpferischen Leistung durch. Zunächst brachte Christian Heu die Gäste aus Schöneiche in der 5. Minute früh in Führung. Doch Markendorf drehte das Spiel: Ridvan Alkis glich in der 26. Minute aus, Noah-Elias Radtke traf in der 52. Minute zur Führung, bevor Raul Michael Gambashidze in der 72. Minute den 3:1-Endstand markierte. ---

Der Meister SG Großziethen verabschiedete sich mit einem Torfeuerwerk von seinen Fans. Bereits in der 4. Minute eröffnete Calvin Winzer das Spektakel. Christian Reuter glänzte mit einem Viererpack (21., 44., 50., 90.), Dorian Simon traf doppelt (34., 72.), Timothy Bäumker steuerte einen Dreierpack bei (47., 59., 86.), und Jan Lindner verwandelte in der 81. Minute einen Foulelfmeter. Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Luca Bäcker in der 88. Minute. Großziethen schließt die Saison mit 107 Toren ab. ---

Wünsdorf feierte einen erfolgreichen Abschluss und hält mit 60 Punkten Rang vier – punktgleich mit Schulzendorf. Jürgen Ivanenko brachte den MTV in der 15. Minute in Führung, doch Yahya Ben Nasseur glich in der 62. Minute für Zossen aus. Jon Mollenhauer traf in der 78. Minute zur erneuten Führung, ehe Spartak Doda in der 87. Minute alles klar machte. ---

Die Hausherren legten den Grundstein für ihren deutlichen Sieg bereits in den ersten zehn Minuten: Jeremy Wolf traf nach nur zwei Minuten, Steven Ewaldt erhöhte in der 9. Minute. In der zweiten Hälfte stellte Bennet Wengler in der 72. Minute auf 3:0. Mit dem Sieg erreicht Schulzendorf 60 Punkte – punktgleich mit Wünsdorf, aber mit dem besseren Torverhältnis. ---

Ein wildes Spiel mit einem dramatischen Finale lieferten sich Königs Wusterhausen und Bestensee. Die Gäste führten durch Paul Ludwig (4.) und einen Doppelpack von Paul Niesler (45., 45.+3) bereits zur Pause mit 3:1. Nach Ludwigs zweitem Treffer in der 77. Minute schien die Partie entschieden, doch Ole Schadly (90.) und Ralph Zimmermann (90.+2) verkürzten in der Nachspielzeit. Am Ende blieb es beim 4:3 für Bestensee. ---

Im Duell der bereits feststehenden Absteiger setzten sich die Gäste aus Niederlehme klar durch. Ein Eigentor von Lukas Gräber in der 25. Minute eröffnete den Torreigen. Lukas Stothut (43.), Thomas Zupp (48.) und Felix Heinecke mit einem Doppelpack (50., 58.) schraubten das Ergebnis auf 5:0, bevor Robert Fischer in der 87. Minute der Ehrentreffer für Müllrose gelang. ---

Teltow benötigte einen Punkt für Rang zwei – und holte ihn. Benedict Frieauff brachte die Gäste in der 62. Minute in Führung. Doch Briesen, das nach der frühen Niederlage in Dahlewitz auf Wiedergutmachung aus war, kämpfte sich zurück und glich durch Kevin Schübler in der 82. Minute aus. Teltow sichert sich mit 61 Punkten und einem Torverhältnis von 87:31 die Vizemeisterschaft. ---