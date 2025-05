Meister SG Gosheim/Wehingen II: "Eine Stärke ist unser Einsatzwille"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Die Freude über die Rückkehr in die Kreisliga B war entsprechend groß – und wurde auch mit zeitlichem Nachdruck begangen. „Natürlich wurde ausgiebig und an verschiedenen Stationen gefeiert“, so Trainer Thorsten Ruf. „Da die Meisterschaft ja frühzeitig erfolgte, musste auch der eine oder andere Tag Urlaub kurzfristig eingereicht werden.“

Nach dem Abstieg aus der Kreisliga B war das Saisonziel schnell gesetzt. „Als Absteiger aus der Vorsaison ist es natürlich immer das Ziel, so schnell wie möglich wieder hochzugehen“, stellt Ruf klar. Dass das Potenzial vorhanden war, zeichnete sich früh ab: „Dass wir oben mitspielen können, hat sich auch relativ schnell abgezeichnet.“ Dennoch: „Leider haben wir es selbst in der Rückrunde nochmals spannend gemacht.“

Kaderbreite und Zusammenhalt als Schlüssel

Der Grundstein für den Meistertitel war ein breit und stabil aufgestelltes Team. „Ausschlaggebend war meiner Meinung nach die ordentliche Breite unseres Kaders sowie die mannschaftliche Geschlossenheit“, erklärt der Trainer. Auch die Moral war überzeugend: „Die hohe Trainingsbeteiligung hat mit Sicherheit nicht geschadet.“

Einsatzwille und taktische Disziplin

Was das Team auf dem Platz auszeichnete, ist für Thorsten Ruf ebenfalls klar zu benennen: „Eine Stärke ist mit Sicherheit unser Einsatzwille, aber auch die Fähigkeit, auch nach Rückständen geduldig zu bleiben und weiterhin am Matchplan festzuhalten.“

Abschlussfahrt? Planung läuft

Eine konkrete Abschlussfahrt ist noch nicht beschlossen – aber in der Mache. „Die Jungs sind wohl gerade am Planen, was genau passieren wird, weiß ich noch nicht“, so Ruf.

Aufstieg ist fix – und wird genutzt

Am sportlichen Kurs gibt es kein Vertun. „Natürlich werden wir aufsteigen“, stellte der Trainer deutlich klar. Die Rückkehr in die Kreisliga B ist nicht nur verdient, sondern auch fest im Blick verankert.

Verstärkungen aus dem eigenen Nachwuchs

Die Kaderplanung nimmt ebenfalls Formen an. „Vor allem werden wir von Spielern verstärkt, die den Jugendbereich nun verlassen werden und zu den Aktiven dazustoßen“, so Ruf. Damit bleibt der Verein seinem Prinzip treu, Talente aus dem eigenen Unterbau einzubauen.

Ziel für 2025/2026: Klassenerhalt

In der kommenden Saison zählt nur eines: die Liga halten. „Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt, alles andere wäre mehr als vermessen“, sagt Ruf. Der realistische Blick nach oben wird von Bodenhaftung begleitet.

Eine Saison mit klarer Handschrift

Nach 13 Spielen steht die SG Gosheim/Wehingen II mit 28 Punkten souverän an der Tabellenspitze der Kreisliga C3 Schwarzwald/Zollern. Acht Siege, vier Remis und nur eine Niederlage – bei einem Torverhältnis von 28:16 – zeigen, wie geschlossen und fokussiert das Team über die Saison hinweg aufgetreten ist.