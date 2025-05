Meister SG Dürbheim/Mahlstetten feiert mit Autokorsos

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Spontane Autokorsos in beiden Dörfern

„Da es eine vorzeitige Meisterschaft war, wurde das Feiern relativ spontan“, berichtet Markus Brugger. In beiden Orten der Spielgemeinschaft wurde der Triumph mit Autokorsos zelebriert – auch in den Sportheimen „wurde das ein oder andere Getränk zu sich genommen“. Die große Feier steht aber noch bevor: „Die richtige Feier wird nach dem letzten Spieltag stattfinden.“

Nach dem denkbar knappen zweiten Platz in der Vorsaison war das Ziel in der Mannschaft gesetzt: „Da war es schon in den Köpfen, dass wir es dieses Jahr schaffen wollen“, erklärt Brugger. Der offizielle Anspruch war ambitioniert: „Die Zielvorgabe war, die Saison ohne Niederlage zu bestreiten. Bisher ist uns das gelungen – und ich denke, dass man dann auch verdient dort oben steht.“

Konstanz, Qualität und Moral als Schlüssel

Aus Sicht des Trainers war es „am Ende die Konstanz“, die den Ausschlag gab. Die SG gewann nicht nur souverän, sondern auch mit Nervenstärke: „Auch knappe Spiele konnten wir immer wieder für uns entscheiden. Rückstände konnten wir innerhalb kürzester Zeit wieder umbiegen – da waren die Qualität und das Teamgefüge die entscheidenden Faktoren.“

Jung, entwicklungsstark und geschlossen

Der Kader ist vor allem eines: jung und eingespielt. „Viele Spieler sind unter 23 Jahre alt und bringen große Qualität mit“, so Brugger. Besonders hebt er den Zusammenhalt hervor: „Das ist aus meiner Sicht unsere größte Stärke.“ Seit seinem Amtsantritt habe sich vieles entwickelt: „Dafür sind die Jungs jetzt endlich belohnt worden.“