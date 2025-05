Meister SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee: "Im Meisterwagen und Sportheim"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Feierwoche nach Empfang in drei Orten

Mit 23 Siegen aus 27 Spielen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 119:23 hat sich die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee vorzeitig den Titel in der Kreisliga A3 Nordschwarzwald gesichert. Nach dem Abstieg im Vorjahr folgt nun die sofortige Rückkehr in die Bezirksliga – und eine Meisterfeier, die bis Montagabend andauerte.

„Die Freude war gleich nach dem Spiel etwas verhalten. Aber dann im Meisterwagen und Sportheim ging es richtig zur Sache“, berichtet Trainer Sven Hayer über das Wochenende der Titelentscheidung. „Es war überragend, wie wir in den einzelnen Orten empfangen wurden. Die Feier endete am Montagabend gegen 21 Uhr.“ Der Verein feierte gemeinsam – mit Stolz und Ausgelassenheit.

Die Spielanlage der SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee überzeugt auf beiden Seiten des Platzes. „Wir sind offensiv natürlich überragend besetzt mit zwei bis drei Ausnahmespielern, haben aber in engen Spielen gezeigt, dass wir defensiv das dann auch ganz gut machen. Die Mischung macht es aus“, so Hayer. Die Zahlen bestätigen das: 119 Tore bei nur 23 Gegentreffern.

Bereits vor der Saison war die Marschrichtung gesetzt. „Unser Ziel war schon der sofortige Wiederaufstieg, nachdem die Rückrunde in der letzten Saison ja sehr gut war“, so Hayer. Trotz der Zielstrebigkeit sei der Erfolg keine Selbstverständlichkeit gewesen: „Aber es war trotzdem harte Arbeit, die sich aber jetzt ausgezahlt hat.“

Abschlussfest mit Jubiläumscharakter

Nach dem letzten Saisonspiel steht nochmals eine besondere Feier an. „Die Mannschaft und der Verein gehen gemeinsam nach Leimbach am Bodensee zu einem Jubiläumsfest mit Umzug. Dort wird dann auch nochmals kräftig gefeiert.“

Aufstieg in die Bezirksliga fest im Blick

Für die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee steht fest: Der Weg zurück in die Bezirksliga war Ziel und wird Realität. „Klar werden wir aufsteigen, das war ja unser Ziel vom ersten Spieltag an“, sagte Hayer deutlich. „Bezirksliga ist die Heimat der SG AMD.“

Kaderplanung läuft – kleinere Einschnitte

„Wir sind da dran“, sagt Hayer zur personellen Zukunft. „Es laufen seit längerer Zeit auch schon Gespräche mit einzelnen Spielern. Aber definitive personelle Entscheidungen gibt es noch nicht.“ Aus dem aktuellen Kader werden jedoch „drei bis vier Spieler aus beruflichen und familiären Gründen etwas kürzer treten.“

Nächstes Jahr: Etablieren in der Bezirksliga

Mit Blick auf die kommende Spielzeit verfolgt Hayer einen realistischen Ansatz. „Wir wollen uns in der neuen Bezirksliga mit den Calwer Vereinen etablieren und wenn am Schluss ein einstelliger Tabellenplatz erreicht wird, wäre ich damit zufrieden. Aber dafür müssen wir hart arbeiten.“

Die Bilanz eines dominanten Meisters

Nach 27 Spieltagen steht die SG Ahldorf/Mühlen/Dettensee mit 73 Punkten unangefochten an der Spitze. 23 Siege, 4 Unentschieden, keine Niederlage – dazu 119 erzielte und nur 23 kassierte Tore. Die Rückkehr in die Bezirksliga war nicht nur das Ziel, sondern wurde in beeindruckender Manier vollzogen.