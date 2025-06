Meister SF Dußlingen: "Gemeinsamer Herzschlag für gemeinsame Sache"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Sonntags gefeiert – samstags geht’s weiter „Für einen Sonntag tatsächlich ja“, lacht Spielertrainer Mario Lukic im Rückblick auf die erste spontane Feier nach dem Titelgewinn. „Ich denke, der eine oder andere kam ziemlich angeschlagen zur Arbeit am Montag.“ Doch das war erst der Auftakt: Am bevorstehenden Pfingstwochenende wollen die Sportfreunde auf dem Dußlinger Fest noch einen drauflegen.

In der Kreisliga B6 Alb steht der Titelträger bereits fest: Die Sportfreunde Dußlingen sichern sich die Meisterschaft mit Leidenschaft, Zusammenhalt und einem außergewöhnlichen Teamgeist.

Spiel für Spiel denken – mit dem Glauben an das Team

Ein klar formuliertes Aufstiegsziel gab es im Vorfeld nicht. „Der Ball ist rund, und es gab mindestens noch einen weiteren Anwärter auf die Meisterschaft“, sagt Lukic. Das Team konzentrierte sich auf das Wesentliche: „Sonntags auf den Platz und die Spiele zu gewinnen.“ An seine Mannschaft habe er jedoch immer geglaubt – und dieser Glaube zahlte sich aus.

Disziplin, Einsatz – und sogar Altpapiersammeln

Auf die Frage, was den Ausschlag für die Meisterschaft gegeben habe, nennt Lukic ein ganzes Bündel an Gründen – vor allem aber die Menschen hinter dem Erfolg: „Ein Kollektiv, das immer bereit war, alles zu geben – mit so viel Disziplin und unendlich viel Einsatz.“ Dabei gehe es nicht nur um das Sportliche: „Von der Trainingsbeteiligung bis zum Altpapiersammeln – jeder hat seinen Teil geleistet.“