Meister Schwarzenfeld bleibt ohne Niederlage – Nabburger Schützenfest

Der 1. FC Schwarzenfeld, Meister der Kreisliga West, hat eine außergewöhnliche Saison krönen können. Durch das 1:1-Unentschieden beim Rangzweiten SV Kemnath a.B. am letzten Spieltag beenden die Hadasch-Jungs diese Spielzeit ohne eine einzige Niederlage (20/6/0). Die Bezirksliga kann kommen! Für Kemnath war's die letzte Generalprobe vor der Relegation. Am kommenden Freitag trifft man in Bruck auf die SG Chambtal. Dass nach unten der SV Haselbach und der 1. FC Schmidgaden relegieren, war ebenfalls schon fix. Zuvor spielten sie noch gegeneinander – und gingen ohne Sieger auseinander (2:2). Als Direktabsteiger in die Kreisklasse stand die SG Pertolzhofen/Niedermurach auch schon fest.



Der TV Nabburg lieferte seinen 105 Fans am letzten Spieltag noch ein Schützenfest gegen den angereisten TSV Nittenau. Nico Sporer versenkte in der 13. Minute zur Führung, Sebastian Zwack erhöhte in der 16. Minute, dann geschah in der ersten Hälfte der Partie nichts mehr. Beide Kontrahenten konnten sich bereits den Ligaerhalt sichern. Finn Grünauer erhöhte in der 52. Minute zum 3:0, Sebastian Zwack traf in der 56. Minute erneut und Tarkan Özdemir versenkte zweimal in Folge (80., 83.), bevor Finn Grünauer erneut einnetzte (85.). Das 8:0 fiel durch Philip Seidl in der 89. Minute. Schiedsrichter: Florian Drexler, Damian Musiol, Johannes Rauch







Beim TSV Detag Wernberg gab es für die 150 Zuschauern einen Heimdreier zu bejubeln. Zu Gast war der TSV Stulln, der durch Tobias Lippert in der 44. Minute in Front ging, doch die zweite Halbzeit entschied durch die Bude von Noel Schwägerl (70.) und den Elfmetertreffer von Lucas Maunz in der 84. Minute, dass die Punkte an die Hausherren gingen. Schiedsrichter: Horst Lang, Willi Greber, Max Ebneth







Der SV Haselbach und der 1. FC Schmidgaden beendeten die Saison mit einem Remis und stehen somit beide auf einem Abstiegs-Relegationsplatz zur Kreisklasse. Vor 100 Zuschauern brachte Andreas Merl die Gastgeber in der elften Minute in Führung, erst in der 70. Minute gelang Florian Rewitzer der Ausgleichstreffer. In der 73. Minute brachte Fabian Hölzl den SV erneut in Front, doch Leonhard List konnte in der 84. Minute ebenfalls noch eine Chance verwerten, was das 2:2 Remis mit sich brachte. Schiedsrichter: Matthias Schoierer, Julien Popko, Cedric Dirschl







An der Tabellenspitze lieferten die beiden Kontrahenten SV Kemnath a.B. und der 1. FC Schwarzenfeld zum Saisonende ihren 180 Schaulustigen ebenfalls ein Remis ab. Kilian Wiedenbauer brachte in der 43. Minute die Kugel für den SV ins Netz, doch fünf Minuten vor Schluss erzielte Max Kauz (85.) noch den Ausgleichstreffer, was Meister Schwarzenfeld somit ohne Niederlage in die Bezirksliga aufsteigen lässt. Schiedsrichter: Bernhard Hofmann, Katharina Hofmann, Gerhard Stache







Einen klassischen Ligaerhalt konnte sich der SC Katzdorf und der FC OVI-Teunz in dieser Saison sichern. Vor 130 Schaulustigen sicherte sich der SC allerdings am letzten Spieltag nochmal den Dreier daheim. Markus Feigt brachte in der 38. Minute die Führung, Sebastian Graf erhöhte in der 60. Minute und Michael Bayerl schob in der 83. Minute zum 3:0 ein. Schiedsrichter: Markus Neumeyer, Valentin Höcherl, David Guttenberger







Direktabsteiger SG Pertolzhofen/Niedermurach konnte sich auch am letzten Spieltag vor 100 Zuschauern zu Hause nicht gegen die angereiste SG Silbersee 08 durchsetzen. Durch Michael Fleck gingen die Gastgeber zwar in der 20. Minute in Front, doch Daniel Dlubal glich in der 24. Minute bereits aus. Erneut in Front brachte Sven Sinzger die Hausherren in der 71. Minute, bevor Dominik Voith eine Chance zum Ausgleich nutzte (79.). Stefan Müller (82.) brachte die Gäste in Führung und Bastian Nagler legte in der 88. Minute noch eine Bude drauf. Schiedsrichter: Dieter Dendorfer, Werner Gabler, Hannah Born







Mit einem 1:0-Erfolg beendete der SV Diendorf gegen den TSV Dieterskirchen vor 150 Besuchern auf heimischem Terrain die Spielzeit. Durch den Elfmeter, gekonnt versenkt von Julian Lobinger, in der 34. Minute konnte sich der SV somit nochmal mit einem Dreier daheim belohnen. Schiedsrichter: Max Piendl, Konrad Heuberger, Emily Fröhlich