Meister Schwarz-Rot Neustadt/Dosse II: "Wollten etwas Neues aufbauen"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Der Titel ist eingefahren – die ganz große Feier steht noch aus. „Nach dem 15. Spieltag in Sieversdorf konnten wir alles klar machen“, berichtet Kevin Gotthardt. „Natürlich haben wir direkt gefeiert – aber die richtige Meisterparty kommt erst nach Saisonende. Und wer weiß – vielleicht holen wir ja auch noch den unteren Pokal dazu!“

Dass der SV Schwarz-Rot Neustadt II derart dominant durch die Saison marschieren würde, war bei Saisonbeginn keineswegs absehbar. „Wir wollten etwas Neues aufbauen, die eigenen Jugendspieler halten und Perspektive bieten“, erklärt Gotthardt. „Was ich an Potenzial bekomme, wusste ich nicht – aber ab dem fünften Spieltag wurde klar: Das geht in die richtige Richtung.“

Der Schlüssel: Entwicklung, Passgenauigkeit, Vertrauen

„Unsere Spieler haben sich von Spiel zu Spiel weiterentwickelt“, betont der Coach. Sein Erfolgsrezept: Potenziale erkennen, Stärken gezielt einsetzen, klare Rollen vergeben. „Wenn jeder weiß, was er zu tun hat – und du ihn dort aufstellst, wo er seine Fähigkeiten entfalten kann – dann passt es plötzlich.“

Ein Team ohne Stars – aber mit vielen Stärken

Herausheben will Gotthardt niemanden: „Unsere Stärke liegt in der Breite. Jeder bringt etwas mit – ob Fußballverständnis, Instinkt, Einsatz oder Motivation. Wir sind als Kollektiv erfolgreich, nicht wegen einzelner.“

Abschlussfahrt? Noch nicht – aber gefeiert wird trotzdem

Eine große Fahrt ist in dieser Premieren-Saison nicht geplant, dafür aber eine intensive gemeinsame Feier nach dem letzten Spieltag. „Ein Tag, an dem wir alles ausklingen lassen – das ist uns wichtig“, so Gotthardt.

Aufstieg? Ganz klar – und das mit voller Überzeugung

„Natürlich nehmen wir das Aufstiegsrecht wahr“, stellt der Trainer klar. „Das war unser Ziel – jetzt freuen wir uns auf die Herausforderung in der neuen Liga.“ Die Kaderplanungen laufen bereits: „Wir sprechen gerade mit unseren eigenen Spielern – und sind guter Dinge, dass alle bleiben. Außerdem stehen Gespräche mit A-Jugendspielern und externen Interessierten an.“

Erstmal gegen den Abstieg – dann vielleicht mehr

Der Ausblick für die kommende Saison ist realistisch – aber nicht defensiv. „Klar, erstmal gegen den Abstieg – neue Liga, neue Gegner. Aber wenn alles klappt – A-Jugend, Neuzugänge, Team bleibt zusammen – dann sehe ich uns weit vorne.“ Entscheidend sei der Start: „Nach dem fünften Spieltag werden wir wissen, wo wir stehen.“

Eine Bilanz zum Staunen

Die nackten Zahlen untermauern den Meistertitel eindrucksvoll: 14 Spiele, 14 Siege, 97:9 Tore, 42 Punkte. Der SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse II hat sich die Krone der Kreisklasse 3 redlich verdient – und blickt mit viel Ambition in die neue Saison.