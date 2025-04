Meister Schwaig will "genauso ernsthaft bis zum Ende durchziehen"

Als Meister der Landesliga Südost und Bayernligaaufsteiger präsentieren sich die Sportfreunde des FC Schwaig am Freitag um 19.30 Uhr in der NGL-Arena ihrem Publikum.

Der Gegner TSV Eintracht Karlsfeld reist nach vier Siegen in Serie auch entsprechend selbstbewusst an. „Unsere Durststrecke war lang genug, aber in den letzten Wochen hatten wir wirklich einen Lauf“, bestätigt auch Karlsfelds Abteilungsleiter Michael Lang. „Wir brauchen noch Punkte für den endgültigen Klassenerhalt, am besten gleich beim Meister“, meint er augenzwinkernd.

Der Fußballchef der Eintracht wird schnell wieder zum Realisten: „Wenn’s in Schwaig nicht klappt, dann bekommen wir dazu schon noch unsere Möglichkeiten.“ Überzeugt ist er, „dass allein schon ein Spiel beim frisch gebackenen Meister für jeden Anreiz genug ist.“