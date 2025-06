Meister SC Victoria Templin II: "Eine ordentliche Sause ist geplant"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Stabilität in der Defensive als Grundlage

Templin II überzeugte vor allem durch defensive Stabilität und schnelles Umschaltspiel. „Wir haben immer den Fokus auf eine stabile Defensive gelegt“, erklärt Meyer. Nach Ballgewinnen agierte sein Team zielstrebig nach vorn, vor allem durch konsequente Pressingattacken. Die Umsetzung dieser taktischen Marschroute sei dem Team hervorragend gelungen.

Sommerpause statt Abschlussfahrt – Vorbereitung startet bald

Eine konkrete Abschlussfahrt ist bislang nicht geplant. „Vielleicht ergibt sich noch ein Wochenende, wo man diesen tollen Erfolg feiern kann“, sagt Meyer. Viel Zeit bleibt jedoch nicht: Vier Wochen nach dem letzten Spiel beginnt bereits die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit.

Zweiter Aufstieg in zwei Jahren – Unterbau für die Erste

Das Aufstiegsrecht wird selbstverständlich wahrgenommen. „Die zweite Mannschaft soll ein guter Unterbau für die erste Mannschaft in der Landesklasse Nord sein“, so Meyer. Der Schritt in die höhere Liga sei auch deshalb wichtig, weil dadurch die Anschlussfähigkeit junger Spieler verbessert werde.

Veränderungen im Trainerteam – Neuzugänge stehen fest

Zur neuen Saison gibt es Veränderungen an der Seitenlinie: Meyer tritt aus privaten Gründen kürzer, sein bisheriger Co-Trainer Nick Lipski übernimmt die zweite Mannschaft. Die Erste wird künftig von Andy Vetter trainiert. Im Kader tut sich ebenfalls einiges: Lucas Gottschalk (SG Milmersdorf) und Philipp Daun (Blau-Weiß Röddelin) verstärken den SC Victoria. Dazu kommen neue Spieler in beiden Teams – die endgültige Zuordnung wird sich erst in der Vorbereitung entscheiden.

Ein Dankeschön zum Abschied

„Ich kann mich nur für die zwei tollen Jahre an der Seitenlinie bei meiner Mannschaft, meinem Co-Trainer und den Mannschaftsbetreuern bedanken“, sagt Meyer. Die Entwicklung seiner Spieler liege ihm weiterhin am Herzen – das Saisonziel in der kommenden Spielzeit wird jedoch sein Nachfolger festlegen.