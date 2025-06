Meister SC Uhingen: "Wir haben es ordentlich krachen lassen"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Der SC Uhingen hat sich in der Kreisliga B8 Neckar/Fils mit einer beeindruckenden Saisonleistung den Meistertitel gesichert und steigt in die Kreisliga A auf. Trainer Fatih Dulundu und Co-Trainer Christopher Kern blicken auf eine intensive Spielzeit zurück, in der Teamzusammenhalt und mannschaftliche Qualität den entscheidenden Unterschied ausmachten.

Kabinenparty und Feierlaune