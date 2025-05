Meister san ma, den Pott ham ma!!!

ES IST VOLLBRACHT!!!

Unsere Truderinger Löwen machen bereits am 23. Spieltag alles klar und krönen damit eine Niederlagenfreie Saison mit dem Titel und dem damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga.

Die Mannen von der Feldbergstrasse mussten am diesen Tag nicht mal selbst aktiv werden, denn der Gegner Petrolspor sagte das Spiel am Morgen auf Grund von Spielermangel ab und die 3 Punkte wanderten damit kampflos nach Trudering. Das bedeutete das der ESV München Ost im Heimspiel gegen den FC Biberg selbst 3 Punkte benötigte um den vorzeitigen Aufstieg noch zu verhindern, aber daraus wurde nichts. Die komplette Mannschaft und einiges an Wegproviant machten sich auf den Weg nach Riem und machten mal so richtig Stimmung so das am Ende für den ESV nur ein 1:1 raussprang und man damit vorzeitig den Aufstieg klar machen konnte. Herzlichen Glückwunsch Jungs!!! Hochverdient nach diesem bockstarken Jahr, wir freuen uns auf die Rückkehr in die Kreisliga und die neuen Gegner in der höheren Spielklasse.

Stimmen zum Aufstieg:



Abteilungsleiter Michael Koller: "Liebe TSVler, Fans, Freunde und Gönner. Das Ziel ist erreicht, wir sind in die Kreisliga aufgestiegen.

Vielen Dank für euer Engagement und eure Unterstützung. Ohne das Mitwirken aller Beteiligten wäre es unmöglich gewesen unseren kleinen Traum zu verwirklichen.

Nach dem Abstieg im Jahr 2019 ist es uns gelungen die Mannschaft zusammen zu halten und im Laufe der Jahre gezielt zu erweitern und zu verstärken. Dabei wurde stets darauf geachtet das nur Spieler zu uns kommen die sowohl menschlich als auch sportlich zu uns passen.

Ein großes Lob gilt auch unserem Trainerteam Michi Hachtel und Tim Müllmeier die immer die richtige Mischung aus Disziplin und Spaß am Hobby vermitteln konnten.

Jetzt feiern ma bissl und dann schau ma das wir auch in der Kreisliga eine gute Rolle spielen.

In diesem Sinne weiterhin viel Spaß, Erfolg und vor allem Gesundheit."