Meister Rot-Weiß Wormlage: "Mit guter Laune, Musik, vielen Getränken"

Der SV Rot-Weiß Wormlage hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der 2. Kreisklasse Süd gesichert – und das unter ungewöhnlichen Umständen. Der geplante Showdown gegen Chemie Schwarzheide II fiel aus. Trainer Christian Rode spricht über eine Saison voller Zusammenhalt, klare Ziele und eine Zukunft mit neuem Fundament.

Feiern trotz Absage – aus Trainern und Fans wird ein Team

Die große Party war geplant, das Bier gekühlt, die Meistershirts lagen bereit – doch der letzte Schritt zur Meisterschaft kam überraschend: Gegner Chemie Schwarzheide II sagte das Spiel kurzfristig ab. „Was nun?“, fragte sich das Team. Die Antwort war ebenso pragmatisch wie charmant: Ein Trainingsspiel mit Spielern und Fans wurde kurzerhand organisiert, danach wurde gemeinsam gefeiert – „mit guter Laune, Musik und vielen Getränken“, wie Trainer Christian Rode erzählt.

Ziel war von Beginn an klar – und wurde konsequent verfolgt

Für den SV Rot-Weiß Wormlage war der Aufstieg von Anfang an das erklärte Ziel. „Wir haben zu jeder Zeit daran geglaubt, dass wir das schaffen“, so Rode. Dass es nun am grünen Tisch entschieden wurde, ändert nichts an der Leistung: Die Bilanz von 13 Siegen aus 15 Spielen mit beeindruckenden 85:21 Toren spricht für sich.

Gemeinschaft als Schlüssel zum Erfolg

Für den Trainer steht fest: Der größte Faktor war das Miteinander. „Unsere tolle Gemeinschaft – auf und neben dem Platz – hat den Ausschlag gegeben. Alle wollten diesen Aufstieg zu 100 Prozent“, so Rode. Die Atmosphäre im Team war geprägt von gegenseitigem Einsatz, Leidenschaft und Zusammenhalt.

Breit aufgestellt, torgefährlich, geschlossen

Der Trainer zeigt sich stolz auf sein Team: „Diesen Aufstieg haben wir uns gemeinsam erarbeitet.“ In jedem Spiel und jeder Trainingseinheit sei der Wille zum Erfolg spürbar gewesen. Die Mannschaft überzeugte mit mannschaftlicher Geschlossenheit und Torgefahr auf allen Positionen.

Abschlussfahrt geplant – wohin, ist noch offen

Ob es ein Tagesausflug oder ein Kurztrip über mehrere Tage wird – derzeit befindet sich das Team in der Abstimmung. Fest steht: Gefeiert wird in jedem Fall noch einmal ausgiebig.

Spielgemeinschaft in Planung – und neue Spieler im Anflug

Der SV Rot-Weiß Wormlage wird in der kommenden Saison das Aufstiegsrecht wahrnehmen. Gleichzeitig laufen die Planungen auf Hochtouren: „Wir werden eine Spielgemeinschaft eingehen und bekommen dadurch einige interessante Spieler hinzu“, verrät Christian Rode.

Klassenerhalt als Mindestziel für 2025/2026

Ein konkretes Saisonziel für 2025/2026 ist noch nicht formuliert, die Analyse läuft. Klar ist für den Trainer aber: „Wir wollen nicht um den Abstieg spielen.“ Mit dem eingeschlagenen Weg und der sich abzeichnenden neuen Kaderstruktur scheint auch in der nächsten Liga mit Rot-Weiß Wormlage zu rechnen zu sein.