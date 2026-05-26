Meister! Rot-Weiß Birkenhof krönt beeindruckende Saison

Das ist‘s zu lesen, rot auf weiß: Birkenhof ist Meister und steigt in die Kreisklasse auf. – Foto: privat

Rot-Weiß Birkenhof steigt als Meister der A-Klasse München 1 in die Kreisklasse auf. Beide Niederlagen fielen mit jeweils 0:1 denkbar knapp aus.

Nach einer langen Saison und harter Arbeit, Rückschlägen und stetigem Aufbau haben es die Fußballer von Rot-Weiß Birkenhof geschafft: Als Meister der A-Klasse München 1 steigen sie in die Kreisklasse auf. „Mit einer beeindruckenden Saison krönte die Mannschaft die intensive Arbeit des Trainerteams Matthias Urban und Emrah Ergin sowie des gesamten Vereinsumfelds“, so Abteilungsleiter Alessandro Cuvato.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. In insgesamt 22 Saisonspielen holte Rot-Weiß Birkenhof starke 19 Siege, spielte einmal unentschieden und musste lediglich zwei Niederlagen hinnehmen. Besonders bemerkenswert: Beide Niederlagen fielen denkbar knapp mit jeweils 0:1 aus – ein Zeichen dafür, wie konstant und stabil die Mannschaft über die gesamte Spielzeit hinweg auftrat.