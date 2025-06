Meister Röhrmoos feiert Kantersieg – Friedrich ballert sich zum Torschützenkönig

Es ist vollbracht. Die SpVgg Röhrmoos hat ihr letztes Saisonspiel mit 6:0 beim TSV Allach II gewonnen und steigt als A-Klassen-Meister in die Kreisklasse auf. Das bedeutet, dass der SC Vierkirchen nach nun drei Wochen ohne Spiel von null auf 100 in die Aufstiegsrelegation muss. Die Vierkirchener spielen am Samstag (15 Uhr, Sportgelände Alte Römerstraße) bei AEG Dachau und haben die Chance, die Saison zu krönen und Röhrmoos in die Kreisklasse zu folgen.

TSV Allach II – SpVgg Röhrmoos 0:6: Kurz vor der Meisterschaft stellten die Allacher dem SC Vierkirchen schon ein Bein, und auch jetzt gegen Röhrmoos warfen sie alles rein. Die Gäste taten sich entsprechend schwer, aber nach dem zweiten Treffer von Michael Schmidt (17., 33.) lief es dann auf dem Allacher Kunstrasen. Nach der Pause trafen noch einmal Schmidt (60.), Maximilian Schütz (63.) und Fabian Beck (81., 86.).