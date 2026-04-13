Meister! Riedenburg steigt in die Bezirksliga auf

Der TV Riedenburg verwandelte den Sportplatz an der Tiefenhüll in eine Partyzone. – Foto: Sedlmeier

Die Bühne am 22. Spieltag der Kreisliga 2 gehört Riedenburg! Die Kicker aus dem Altmühltal haben eine Fabel-Saison mit der vorzeitigen Meisterschaft gekrönt. Am Sonntag hätte dem TV bei der DJK Eichlberg/Neukirchen ein Punkt zum Meisterstück gereicht, doch beim 6:1-Auswärtssieg ließ die Bögeholz-/Schäffer-Crew schließlich keine Zweifel mehr aufkommen. Bereits vier Spieltage vor Schluss ist Riedenburg nicht mehr vom Thron zu stoßen. Weiterhin ist man ungeschlagen in dieser Saison. Nach neun Jahren Abstinenz kehren die Dreiburgenstädter in die Bezirksliga zurück. Was hatte der Spieltag sonst zu bieten? Der Überblick der insgesamt neun Partien.

Nachholspiele am Freitag







Vier Tore und zwei Feldverweise. Die Zuschauer am Holmberg bekamen was für ihr Eintrittsgeld zu sehen. Es war eine offene Begegnung, in der Beratzhausen im ersten Durchgang zu schlampig mit seinen Chancen umging und stattdessen in Rückstand geriet. Generell leisteten sich die Gäste zu viele individuelle Fehler, die von der SGH ausgenutzt wurden. Nach dem 2:0 zeigte der TSV ein starkes Aufbäumen. Zu Zählbarem im Abstiegskampf sollte es aber nicht mehr reichen für die Ernstberger-Mannen.







Einen echten Befreiungsschlag landeten die Lupburger am Freitagabend. Dechand und Ruppert schossen den Auswärtsdreier in Peising heraus. Die SG hatte sich für das Spiel viel vorgenommen, konnte das aber nur bedingt umsetzen. Nach einer ausgelassenen Top-Chance, ließ die Heimelf im Laufe des zweiten Durchgangs nach.



Die Partien des 22. Spieltags













Relativ wenig anbrennen ließ am Samstagnachmittag die SG Painten. Drei der vier Tore gingen auf das Konto der Kellners Tim und Bastian. Letztlich war's ein verdienter Heimsieg. Hemau beendet den Spieltag als alleiniger Tabellenletzter. Der Druck auf den TVH wächst.







Ein einziger Punkt hatte Riedenburg zum vorzeitigen Meisterstück gefehlt. Und die Dreiburgenstädter zeigten quasi kein Nervenflattern. Das Führungstor kurz vor der Pause brach den Bann. Mit fünf Buden in der letzten halben Stunde schraubte der Champion das Ergebnis hintenraus noch deutlich in die Höhe. Tobias Weigl traf dreimal. Nach dem Schlusspfiff konnten die Meistershirts ausgepackt werden und die Korken knallen.







Zwei Tage nach der Niederlage in Hohenschambach reichte es für Beratzhausen in Großberg zumindest zu einem Zähler. Favorisierte Bergler Buam bissen sich an der sehr stabilen Abwehr der Gäste die Zähne aus. Es war eine gute taktische und disziplinierte Vorstellung des Gastes. Schlussendlich ging das Unentschieden in Ordnung, wobei das Pendel in der zweiten Halbzeit auf beide Seiten hätte ausschlagen können.







Im Rennen um den Relegationsplatz zeigte einzig Steinsberg keine Nerven, und hat nun alle Trümpfe in der Hand. Am Undorfer Jahnweg gewann die Dobler-Elf verdient, weil sie den Kampf annahm und zu den richtigen Zeitpunkten zustach. Trotz Kampfgeistes konnte der ASV die Heimniederlage nicht abwenden.







Das ist ein herber Rückschlag im Kampf um Platz 2 für Dietfurt! Drei Mal ging der TSV in Führung, drei Mal schlugen die Hausherren zurück. Eine starke Moral der Lupburger Mannschaft, die diszipliniert und kämpferisch auftrat und sich den vierten Zähler an diesem Wochenende durchaus verdiente.







Auch im zweiten Heimspiel binnen 48 Stunden musste sich Peising/Bad Abbach II klein beigeben. Die Niederlage gegen Hohenschambach wäre vermeidbar gewesen. Zum einen, weil die Gastgeber mehrere hochkarätige Chancen nicht im Tor unterbrachten. Zum anderen, weil das Siegtreffer der Gäste erst in der 93. Minute fiel. Die Elf von Coach Willi Petz muss definitiv an der Chancenverwertung arbeiten.







Nach acht Spielminuten lag Sinzing bereits mit 2:0 in Führung, musste sich am Ende aber mit einem Punkt begnügen. Ein aus SC-Sicht unnötiger Elfmeter in der Schlussphase wendete das Blatt nochmal. Für den Tabellenvorletzten dürfte sich das Remis eher wie zwei verlorene Punkte anfühlen.