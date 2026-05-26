Meister reist mit Rückenwind zum Abstiegskandidaten von R. D. · 26.05.2026, 08:05 Uhr · 0 Leser

Der SV Union Lohne steht vor seinem letzten Auswärtsspiel der Saison und trotz bereits gefeierter Meisterschaft ist die Motivation beim Tabellenführer ungebrochen. Am Freitagabend gastiert die Mannschaft von Trainer Brode beim abstiegsbedrohten SV Sparta Werlte und will den nächsten Sieg nachlegen.

Mit dem eindrucksvollen 6:1-Erfolg gegen die U23 des SC Spelle-Venhaus hat Union Lohne zuletzt noch einmal seine ganze Qualität unterstrichen. Sieben Siege in Serie, 70 Punkte und erst 36 Gegentore sprechen eine deutliche Sprache. Die Lohner führen die Bezirksliga Weser-Ems 3 souverän an und wollen die Saison nun auch mit maximaler Ausbeute beenden. Dabei richtet sich der Fokus trotz der Feierlichkeiten rund um den Aufstieg wieder voll auf den Ligaalltag. Trainer Brode fordert von seiner Mannschaft noch einmal höchste Konzentration und die nötige Spannung. Ziel ist es, auch auswärts an die starken Auftritte der vergangenen Wochen anzuknüpfen.

Werlte kämpft ums Überleben Ein Spaziergang dürfte die Aufgabe allerdings nicht werden. Sparta Werlte steckt weiterhin mitten im Abstiegskampf und braucht im Rennen um den Klassenerhalt dringend Punkte. Zwei Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer vier Zähler, weshalb jeder Punktgewinn von enormer Bedeutung ist.