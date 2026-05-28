Meister reist mit Rückenwind zum Abstiegskandidaten

Der SV Union Lohne steht vor seinem letzten Auswärtsspiel der Saison und trotz bereits gefeierter Meisterschaft ist die Motivation beim Tabellenführer ungebrochen. Am Freitagabend gastiert die Mannschaft von Trainer Brode beim abstiegsbedrohten SV Sparta Werlte und will den nächsten Sieg nachlegen.

Dabei richtet sich der Fokus trotz der Feierlichkeiten rund um den Aufstieg wieder voll auf den Ligaalltag. Trainer Brode fordert von seiner Mannschaft noch einmal höchste Konzentration und die nötige Spannung. Ziel ist es, auch auswärts an die starken Auftritte der vergangenen Wochen anzuknüpfen.

Mit dem eindrucksvollen 6:1-Erfolg gegen die U23 des SC Spelle-Venhaus hat Union Lohne zuletzt noch einmal seine ganze Qualität unterstrichen. Sieben Siege in Serie, 70 Punkte und erst 36 Gegentore sprechen eine deutliche Sprache. Die Lohner führen die Bezirksliga Weser-Ems 3 souverän an und wollen die Saison nun auch mit maximaler Ausbeute beenden.

Werlte kämpft ums Überleben

Ein Spaziergang dürfte die Aufgabe allerdings nicht werden. Sparta Werlte steckt weiterhin mitten im Abstiegskampf und braucht im Rennen um den Klassenerhalt dringend Punkte. Zwei Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer vier Zähler, weshalb jeder Punktgewinn von enormer Bedeutung ist.

Zuletzt holte die Mannschaft vom Trainerduo Jannik und Steffen Hoormann und ein 2:2 gegen den SV Langen, insgesamt verliefen die vergangenen Wochen allerdings wechselhaft. Aus den letzten fünf Spielen sprang lediglich ein Sieg heraus. Mit sieben Erfolgen, vier Unentschieden und 17 Niederlagen rangiert Werlte weiterhin auf einem Abstiegsplatz, hat den Ligaverbleib rechnerisch aber noch nicht abgeschrieben.

Das Hinspiel entschied Union Lohne vor heimischer Kulisse mit 4:2 für sich. Vor allem die starke Offensive der Gäste dürfte erneut eine zentrale Rolle spielen. Im Schnitt erzielt Lohne mehr als zwei Treffer pro Partie.

Einige Ausfälle bei Union Lohne

Personell muss Union Lohne weiterhin mehrere Ausfälle verkraften. Paulo Giese, Dennis Tengen und Kevin Kamp fehlen verletzungsbedingt. Zudem stehen hinter Marcel Strohecker und Maik Hermsen weiterhin Fragezeichen.

Nach dem Gastspiel in Werlte richtet sich der Blick bei Union bereits auf den Saisonabschluss vor heimischer Kulisse. Am 5. Juni empfängt der Meister den VfL Emslage. Im Rahmen der Partie sollen mehrere langjährige Spieler und Betreuer verabschiedet werden. Entsprechend möchte Union Lohne die Spielzeit nicht nur sportlich erfolgreich, sondern auch emotional mit zwei weiteren starken Auftritten abschließen.