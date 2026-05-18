Meister Rapid überrollt Türkspor deutlich

Nach einer ordentlichen ersten Halbzeit bricht Türkspor nach dem Seitenwechsel komplett auseinander. Rapid nutzt die Räume konsequent und feiert die Meisterschaft mit sieben Treffern.
Schon vor dem Anpfiff war klar, dass die Rollen verteilt waren: Der frischgebackene Meister aus Lübeck reiste mit breiter Brust an, während es für den SV Türkspor Bad Oldesloe tabellarisch um nichts mehr ging. Genau diesen Unterschied sah Trainer Patrick Matysik später auch auf dem Platz. „Heute hat bei uns die richtige Einstellung gefehlt. Für uns ging es tabellarisch um nichts mehr, das hat man leider deutlich gesehen“, sagte er nach einer Partie, in der seine Mannschaft vor allem defensiv große Probleme offenbarte.
Dabei hielt Türkspor die Begegnung zunächst noch offen. Nach Treffern von Tino Arp und Deyr Sefer lag der SC Rapid Lübeck früh mit 2:0 vorne, ehe Veysel Kara kurz vor der Pause den Anschluss herstellte und den Gastgebern noch einmal Hoffnung gab. In dieser Phase wirkte das Spiel zumindest ausgeglichener, Rapid ließ Ball und Gegner laufen, ohne sich jedoch entscheidend absetzen zu können.
Direkt nach Wiederbeginn kippte die Partie dann endgültig. Der eingewechselte Lasse Meier traf nur Sekunden nach seiner Einwechslung zum 3:1, anschließend verlor Türkspor komplett den Zugriff. Rapid kombinierte sich immer wieder mit hohem Tempo durch die offenen Räume, während die Gastgeber kaum noch Gegenwehr entwickelten. Besonders Phil Miles Morr und Tino Arp nutzten die Unsicherheiten konsequent aus und schraubten das Ergebnis immer weiter in die Höhe. Zwischen der 56. und 65. Minute erzielten die Gäste vier Treffer innerhalb kurzer Zeit und sorgten damit früh für klare Verhältnisse.
Der zweite Treffer der Gastgeber durch Noor Al Mortada Al-Tamemy kurz vor Schluss blieb nur noch Ergebniskosmetik. Stattdessen stand der Abend ganz im Zeichen des neuen Meisters, der seine Saison mit nun 89 erzielten Treffern eindrucksvoll abschloss. Matysik richtete den Blick trotz der deutlichen Niederlage fair auf den Gegner: „Nochmals an dieser Stelle Glückwunsch nach Lübeck an den verdienten Meister!“
SV Türkspor Bad Oldesloe – SC Rapid Lübeck 2:7
SV Türkspor Bad Oldesloe: Blend Selimi, Yusuf Bilgic, Kamel Ejleh, Bejte Rama, Arda Kati (46. Arbnor Mustafa), Muhammed Mecit Kurtoglu (46. Jonas Borrek), Hokir Busali (46. Adrian Matysik), Veysel Kara, Fatih Karanfil (75. Noor Al Mortada Al-Tamemy), Arber Selimi (46. Malte Haas), Abdullah Besli - Trainer: Patrick Matysik
SC Rapid Lübeck: Maksim Galtsew, Yaser Ismailogu, Erik Bauer, Joel Liborius Damisi, Marcel Stellbrinck, Tino Arp, Amir Aboukassim (46. Phil Miles Morr), Yesin El-Gafsi, Deyr Sefer (46. Lasse Meier), Arne Poley, Jacob Shaher - Trainer: Christian Arp
Schiedsrichter: Jannik-Alexander Schapals - Zuschauer: 53
Tore: 0:1 Tino Arp (25.), 0:2 Deyr Sefer (28.), 1:2 Veysel Kara (42.), 1:3 Lasse Meier (47.), 1:4 Phil Miles Morr (56.), 1:5 Phil Miles Morr (61.), 1:6 Tino Arp (65.), 1:7 Tino Arp (88.), 2:7 Noor Al Mortada Al-Tamemy (90.)