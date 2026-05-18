Meister Rapid überrollt Türkspor deutlich

– Foto: Jennifer und Jessika Caro

Schon vor dem Anpfiff war klar, dass die Rollen verteilt waren: Der frischgebackene Meister aus Lübeck reiste mit breiter Brust an, während es für den SV Türkspor Bad Oldesloe tabellarisch um nichts mehr ging. Genau diesen Unterschied sah Trainer Patrick Matysik später auch auf dem Platz. „Heute hat bei uns die richtige Einstellung gefehlt. Für uns ging es tabellarisch um nichts mehr, das hat man leider deutlich gesehen“, sagte er nach einer Partie, in der seine Mannschaft vor allem defensiv große Probleme offenbarte.

Dabei hielt Türkspor die Begegnung zunächst noch offen. Nach Treffern von Tino Arp und Deyr Sefer lag der SC Rapid Lübeck früh mit 2:0 vorne, ehe Veysel Kara kurz vor der Pause den Anschluss herstellte und den Gastgebern noch einmal Hoffnung gab. In dieser Phase wirkte das Spiel zumindest ausgeglichener, Rapid ließ Ball und Gegner laufen, ohne sich jedoch entscheidend absetzen zu können.