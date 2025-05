Meister Pritzwalker FHV II: "Gefeiert wird nach dem letzten Spiel"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Bereits vorzeitig hat sich der Pritzwalker FHV 03 II die Meisterschaft in der Kreisklasse 2 Prignitz/Ruppin gesichert. Mit 13 Siegen aus 14 Partien und einem überragenden Torverhältnis dominiert die Mannschaft das Geschehen – der Aufstieg ist die logische Konsequenz. Die große Feier steht noch bevor.

Trainer Sebastian Zahn trat in der Euphorie auf die Bremse – zumindest, was den Kalender betrifft: „Gefeiert wird nach dem letzten Spiel.“ Die Meisterschaft sei fest eingeplant gewesen: „Der Aufstieg war unser Ziel, und spätestens zur Winterpause haben wir uns das fest vorgenommen.“

Für Zahn liegt der Schlüssel zum Titelgewinn vor allem in der wöchentlichen Arbeit: „Der große Kader und das gemeinsame Training Woche für Woche mit ca. immer 15 Mann war mit Grund der spielerischen Qualität.“ Diese Konstanz im Vorbereitungsrhythmus zahlte sich aus – in jedem Spiel war das Team in der Lage, Tempo, Ordnung und Variabilität auf den Platz zu bringen.

Jung, tief besetzt und geschlossen

Auch die personelle Struktur war ein Trumpf: „Unsere Stärken sind ein junger Kader, eine starke Bank und der Teamgeist.“ Diese Mischung verlieh der Mannschaft die nötige Stabilität, auch auf lange Sicht konstant zu punkten. Die Defensive ließ in 14 Spielen nur zehn Gegentreffer zu – ein starker Wert, der das Kollektiv auf dem Platz unterstreicht.

Keine Abschlussfahrt, aber Stadionparty geplant

Eine klassische Abschlussfahrt ist diesmal nicht vorgesehen. „Eine Fahrt ist nicht geplant, sondern eine Feier im heimischen Stadion“, so Zahn. Statt Fernweh also Heimatgefühl – ganz in der Tradition des Vereins.

Aufstieg? Selbstverständlich

Auf die Frage, ob das Aufstiegsrecht wahrgenommen wird, antwortet Zahn unmissverständlich: „Das Recht zum Aufstieg werden wir sicher wahrnehmen.“ Der Verein geht damit den nächsten Entwicklungsschritt konsequent an – und will seine beeindruckende Bilanz künftig eine Liga höher unter Beweis stellen.

Kader bleibt weitgehend zusammen

Noch sind nicht alle Personalfragen geklärt. „Zu Zu- und Absagen kann ich noch nicht allzu viel sagen. Ein Abgang ist bekannt“, erklärt Zahn. Der Fokus liegt derzeit auf der sportlichen Vorbereitung – und dem geplanten Zusammenhalt. „Unser Ziel in der neuen Saison ist es, so als Mannschaft zusammen zu bleiben, weiter zu wachsen, Höhen und Tiefen gemeinsam durchzumachen.“

Ambitionierter, aber realistischer Blick nach vorne

Für die kommende Spielzeit 2025/2026 bleibt das Ziel greifbar, aber bodenständig: „Wir würden uns im ersten Jahr über einen Platz in der oberen Hälfte freuen.“ Mit derzeit 13 Siegen, einem Unentschieden und einem überragenden Torverhältnis von 76:10 ist diese Zielsetzung keineswegs vermessen – sondern Ausdruck einer intakten Mannschaft, die auch in der neuen Liga für Furore sorgen will.