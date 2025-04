Meister, Pokal, ungeschlagen? Bad Lippspringe auf Kurs perfekte Saison

Der BV Bad Lippspringe hat am 17. April alles klargemacht: Meister der Bezirksliga Staffel 1, Landesliga-Aufsteiger – und am selben Abend auch Finaleinzug im Kreispokal. Trainer Mark Leinung spricht im Interview über das „Familientreffen“ im Endspiel gegen Mastbruch, die laufende Kaderplanung – und den Traum einer ungeschlagenen Spielzeit.

Kreispokalfinaleinzug + Meister



Doppelte Freude am 17. April: Während der BV Bad Lippspringe mit einem 3:0-Sieg über Landesligist Hövelhofer SV ins Kreispokalfinale einzog, kam wenig später die Nachricht vom vorzeitigen Aufstieg in die Landesliga – perfekt gemacht durch die Niederlage des Verfolgers Bad Wünnenberg im Nachholspiel. Der Meistertitel war fix, die Feier umso süßer.

„Dass der Aufstieg genau an dem Tag feststand, an dem wir das Pokalfinale erreicht haben, war natürlich besonders“, sagt Trainer Mark Leinung. „Hätten wir verloren, wäre es ein komischer Beigeschmack gewesen. Aber so konnten wir beides zusammen feiern – das passte einfach.“