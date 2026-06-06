Meister Pewsum will die Krönung gegen Larrelt vollenden

Die Zahlen des Meisters sprechen für sich. Nach 29 Spieltagen führt Pewsum die Tabelle mit 83 Punkten an. 27 Siege, zwei Unentschieden und keine einzige Niederlage dokumentieren die Dominanz der Krummhörner. Mit 105 erzielten Toren stellt der Tabellenführer zudem die gefährlichste Offensive der Liga, während lediglich 14 Gegentreffer den besten Defensivwert bedeuten.

Für die Gastgeber geht es dagegen darum, die Saison mit einem positiven Ergebnis abzuschließen. Die Sportfreunde belegen vor dem letzten Spieltag Rang 13. Mit 27 Punkten ist der Klassenerhalt zwar noch nicht endgültig gesichert, die Mannschaft wird jedoch alles daran setzen, dem Meister vor heimischer Kulisse Paroli zu bieten.

Dass die Mannschaft auch nach dem feststehenden Titelgewinn keine Anzeichen von Sättigung zeigt, bewies sie erst unter der Woche. Im nachgeholten Spiel beim FC Norden setzte sich der TuS souverän mit 5:0 durch und baute seine ohnehin beeindruckende Bilanz weiter aus. Bereits am vergangenen Wochenende hatte Pewsum die SpVg Aurich mit 3:0 bezwungen.

Im Mittelpunkt steht aus Pewsumer Sicht jedoch vor allem die Möglichkeit, eine historische Saison ohne Niederlage zu beenden. Entsprechend richtet Trainer Jonas Petersen den Blick nicht auf das bereits Erreichte, sondern auf die verbleibende Aufgabe.

„Alle im Verein und Team können stolz auf diese außergewöhnliche Saison sein. Es ist schön, wenn sich harte Arbeit auszahlt. Wir möchten unsere eindrucksvolle Serie weiter ausbauen und ungeschlagen bleiben“, betont der Meistertrainer vor dem letzten Auftritt der Spielzeit.

Es sind Worte, die die Haltung des frischgebackenen Champions treffend beschreiben. Die Meisterschaft ist gewonnen, der Aufstieg geschafft – doch die Mannschaft möchte ihre außergewöhnliche Bilanz mit dem letzten Schritt veredeln. Nach 29 Spielen ohne Niederlage bietet sich in Larrelt die Gelegenheit, eine Saison zu vollenden, die bereits jetzt zu den bemerkenswertesten der jüngeren Bezirksliga-Geschichte zählt.

Für den TuS Pewsum geht es am letzten Spieltag somit nicht mehr um Punkte oder Tabellenplätze. Es geht um den perfekten Schlusspunkt hinter einer Spielzeit, die von Konstanz, Dominanz und bemerkenswerter Erfolgsserie geprägt war.