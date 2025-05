– Foto: René Diebel

Meister ohne Rechenschieber - der SV Neuringe holt den Titel Verlinkte Inhalte 2. KK Emsland Mitte Tinnen SV Neuringe

Am Ende war es nicht der Taschenrechner, sondern der Teamgeist, der den SV Neuringe zur verdienten Meisterschaft in der 2. Kreisklasse Mitte führte. Nach einer langen, intensiven Saison stand man punktgleich mit dem SV Bokeloh II an der Spitze und Neuringe zeigte am letzten Spieltag, warum sie zu Recht ganz oben stehen. Dabei war die Ausgangslage durchaus ungewöhnlich: Bokeloh II hatte bereits spielfrei, der SV Neuringe musste gegen den starken Tabellendritten aus Tinnen ran und nur ein Sieg konnte die Meisterschaft endgültig sichern. Theoretisch hätte Tinnen mit einem Sieg und einem 13-Tore-Vorsprung den Titel nach Bokeloh umleiten können. Fußball ist bekanntlich für Überraschungen gut, aber diese Option blieb ein Gedankenspiel.

Das Spiel begann verhalten, mit vielen kleinen Fehlern im Spielaufbau auf beiden Seiten. Neuringe hatte zwar mehr Ballbesitz, kam aber zunächst nicht gefährlich vors Tor. Und wie es im Fußball manchmal läuft, ging Tinnen mit der ersten klaren Aktion durch Tobias Möhlenkamp in der 25. Minute in Führung. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später sorgte Thomas Kocks mit einem sehenswerten Treffer für den Ausgleich - 1:1 nach nicht einmal einer halben Stunde. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause. Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild: Neuringe bemüht, aber nicht immer konsequent, Tinnen lauerte auf Konter. Und wieder war es Möhlenkamp, der seine Schnelligkeit ausspielte und Gabriel Ponepalo zur erneuten Führung bediente, 1:2 aus Sicht der Hausherren. Doch was dann folgte, war ein starkes Zeichen der Mannschaft: Angeführt vom unermüdlichen Mittelfeldmotor und mit der Unterstützung der zahlreichen Fans, drehte der SV Neuringe das Spiel binnen weniger Minuten.