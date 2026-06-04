Meister muss sich beim Absteiger strecken TuS Hilter gewinnt nach zwischenzeitlichem Wackler mit 5:2 beim Ballsport Eversburg von Michael Eggert · Heute, 10:21 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der bereits als Meister der Kreisliga feststehende TuS Hilter hat sich beim abgestiegenen Ballsport Eversburg mit 5:2 (3:0) durchgesetzt. Trotz einer komfortablen Führung gerieten die Gäste nach der Pause noch einmal unter Druck, ehe sie die Partie in der Schlussphase endgültig entschieden.

Hilter erwischte den besseren Start und stellte früh die Weichen auf Sieg. Jonas Tappmeyer mit einem Doppelpack sowie Luciano Ferrigno mit seinem vierten Saisontor sorgten bereits innerhalb der ersten halben Stunde für eine 3:0-Führung des Spitzenreiters. Die Gastgeber zeigten sich jedoch auch nach dem deutlichen Rückstand engagiert und kämpferisch. Kurz nach Wiederbeginn verkürzten Gelano Kaiser und Marcel Hitzfeld auf 2:3. In der Folge drängte Eversburg auf den Ausgleich und brachte den Meister mehrfach in Bedrängnis.

Für die Vorentscheidung sorgte schließlich David Keil, der rund zwanzig Minuten vor dem Schlusspfiff mit zwei Treffern den Abstand wieder vergrößerte und den 5:2-Endstand herstellte.

Erzielten je ein Doppelpack - Jonas Tapmeyer (re) u. David Keil – Foto: Fupa

Eversburgs Yannick Kaiser lobte nach der Begegnung den Einsatz seiner Mannschaft: „Ich möchte den Jungs, die heute wieder da waren, noch einmal meinen Respekt aussprechen. Wir waren nach dem 0:3 zur Halbzeit dem 3:3 näher als Hilter dem 4:2. Am Ende bekommen wir dafür keine Punkte, aber die Jungs haben noch einmal gezeigt, wie man sich unter Freunden präsentiert.“