Meister MSV Moers gibt drei Transfers bekannt - Serhat Karabulut kommt

Gute Laune beim MSV Moers. – Foto: Balci yusuf

Der MSV Moers hat durch einen furiosen 5:3-Erfolg im Topspiel der Kreisliga B Moers gegen den TV Asberg II vorzeitig die Meisterschaft gesichert! Am Freitag wurde ausgelassen gefeiert, im Anschluss hat der Klub, der den Durchmarsch in die Kreisliga A geschafft hat, Zugänge präsentiert. Darunter Torjäger Serhat Karabulut.

Titel gesichert, Zugänge präsentiert

Die Stimmung rund um den MSV Moers könnte dieser Tage kaum besser sein, schließlich hat der Dominator der Kreisliga B am Freitag sein Ziel erreicht: Verfolger TV Asberg II glich zunächst zweimal aus, doch dann zog der Tabellenführer der eingleisigen Kreisliga B abermals das Tempo an und sicherte sich seinen 25. Sieg im 26. Spiel. Unabhängig von den anderen und weiteren Ergebnissen ist Moers nicht mehr vom Spitzenplatz zu trenne und feierte entsprechend ausgelassen die Meisterschaft - Folge-Geschichte erscheint in Kürze auf FuPa.

Und ganz beiläufig neben den Feierlichkeiten hat der MSV Moers gleich die ersten Zugänge für das Kreis-Oberhaus bekanntgegeben: Mit Eren Okumus kommt ein torgefährlicher Mittelfeldspieler vom SV Schwafheim, der schon in einigen Saisons zweistellig getroffen hat. Unter anderem glänzte er zwischen 2016 und 2017 mit 40 Toren und 20 Vorlagen in 42 Partien für den TV Asberg.